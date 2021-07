Byju’s ने Great Learning का किया अधिग्रहण, 4,466 करोड़ रुपये की हुई डील

शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Byju’s ने सोमवार को 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 4,466 करोड़ रुपये) में सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग (Great Learning) के अधिग्रहण का एलान किया है. Byju’s ने एक बयान में कहा कि वह पेशेवर और उच्च शिक्षा सेगमेंट में ग्रेट लर्निंग की वृद्धि में तेजी लाने के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करेगी. इससे एक दिन पहले कंपनी ने 50 करोड़ डॉलर (करीब 3,729.8 करोड़ रुपये) में अमेरिका स्थित डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक का अधिग्रहण करने का एलान किया था. Byju’s उत्तरी अमेरिकी के बाजार में 7,459.7 करोड़ रुपये का अलग से निवेश करेगी.

बयान के मुताबिक, यह अधिग्रहण Byju’s के वैश्विक स्तर पर पेशेवर स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा कैटेगरी में एक अरब अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश का हिस्सा है. ग्रेट लर्निंग Byju’s समूह के तहत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करना जारी रखेगी. ग्रेट लर्निंग का नेतृत्व इसके संस्थापक और सीईओ मोहन लखमराजू और सह-संस्थापक हरि नायर और अर्जुन नायर करते रहेंगे.

Byju’s के मुख्य ऐप में 10 करोड़ पंजीकृत छात्र-छात्राएं हैं. कंपनी के संस्थापक और सीईओ बायजू रवींद्रन ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाना उनके मकसद का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा कि ग्रेट लर्निंग दुनिया भर में मशहूर पेशेवर शिक्षा कंपनी है और यह साझेदारी इस नए क्षेत्र में उनकी पहुंच का विस्तार करेगी. उन्होंने कहा, कि वे इस प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेशेवरों को उच्च गुणवत्ता वाले और उद्योगों के लिए प्रासंगिक शिक्षण कार्यक्रम मुहैया कराने के अपने मिशन के लिए मिलकर काम करेंगे. इस साझा ताकत के जरिए Byju’s को एडुटेक क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रमुख कंपनी बनाना उनका लक्ष्य है.

ग्रेट लर्निंग की स्थापना 2013 में हुई थी और इसने 170 से ज्यादा देशों के 15 लाख शिक्षार्थियों को छह करोड़ से अधिक घंटे की शिक्षा दी है.

