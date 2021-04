Byju’s ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का किया अधिग्रहण, 7,300 करोड़ रु की डील

शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप Byju’s ने एक अरब अमेरिकी डॉलर (7,300 करोड़ रुपये) में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) का अधिग्रहण किया है, ताकि वह देश में परीक्षा तैयारी कैटेगरी में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर सके. सूत्रों के मुताबिक, यह डील बायजू की सबसे बड़ा डील है और इसे दुनिया में शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बडी डील माना जा रहा है. एक अरब अमरीकी डॉलर (लगभग 7,300 करोड़ रुपये) की इस डील के तहत आकाश के संस्थापक और ब्लैकस्टोन समूह, बायजू में अल्पांश शेयरधारक बन जाएंगे. बायजू देश का सबसे मूल्यवान शिक्षा-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, जिसका अनुमानित मूल्य 13 अरब डॉलर आंका गया है.

AESL के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी ने बताया कि इस डील का कुछ हिस्सा नकद के रूप में और कुछ इक्विटी के रूप में है. उन्होंने कहा कि यह करीब 60-65 फीसदी नकद में और बाकी इक्विटी में है. डील की कुल राशि करीब एक अरब डॉलर है. AESL और बायजू ने इस सौदे के लिए करीब 6-7 महीने पहले बातचीत शुरू की थी.

चौधरी ने कहा कि यह भारत में शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से स्टार्टअप क्षेत्र में सबसे बड़ा एकीकरण है. कोविड-19 ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं और उनका मानना है कि इसमें परीक्षा की तैयारी के साथ ही उच्च शिक्षा भी शामिल है. उन्होंने कहा कि एकीकरण के बाद आकाश की वृद्धि को तेज करने के लिए बायजू आगे और निवेश करेगा.

वहीं बायजू आज देश में शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र का सबसे कीमती स्टार्टअप है. इसे मैरी मीकर, यूरी मिल्नेर, चान- जुकरबर्ग इनशियेटिव, टेनसेंट, सेक्यूइया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और अन्य का समर्थन मिला हुआ है. माना जाता है कि बायजू ने अब तक दो अरब डॉलर राशि जुटाई है.

सूत्रों का कहना है कि बायजू अतिरिक्त 60 से 70 करोड़ डॉलर जुटाने की भी तैयारी में है ताकि वह आगे और विस्तार कर सके.

