Buzzing Stocks : रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, टीसीएस समेत इन शेयरों पर नजर, जानें किसमें कितने मुनाफे का चांस

मंगलवार को मुकेश अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज में लीडरशिप प्लानिंग की चर्चा किए जाने के बाद निवेशकों की निगाह इसके शेयरों पर पैनी हो गई है.

वो शेयर, जिन पर आज रहेगी नजर

आज मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) टीसीएस (TCS), आईटीसी, पीवीआर और आइनॉक्स (Inox) के शेयरों पर नजर रहेगी. रिलायंस ग्रुप में लीडरशिप ट्रांजिशन को लेकर गहमागहमी पर बाजार की निगाह है. वहीं भारती एयरेटल ने टीसीएस से मिल कर रोबोटिक्स के इस्तेमाल से 5जी बेस्ड रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी विकसित करने का समझौता किया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ( Reliance Industries) मंगलवार को मुकेश अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ( Reliance Industries) में लीडरशिप प्लानिंग की चर्चा किए जाने के बाद निवेशकों की निगाह इसके शेयरों पर पैनी हो गई है. रिलायंस फैमिली डे पर मुकेश अंबानी ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह ट्रांजिशन ग्रुप के सीनियर्स के साथ मिल कर तेज की जा सके ताकि नई पीढ़ी को मौका मिल सके. आईटीसी ( ITC) सिगरेट,एफएमसीजी और हॉस्पेटिलिटी सेक्टर में कारोबार करने वाल आईटीसी ग्रुप का पहला सोलर प्लांट तमिलनाडु में लगने वाला है. इस पर 76 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह प्रोजेक्ट ग्रुप के चेयरमैन संजीव पुरी के विजन के मुताबिक है. ग्रुप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जरूरत का 100 फीसदी रीन्युबल एनर्जी से पूरा करना चाहता है. इसकी डेडलाइन 2030 तक है. मल्टीप्लेक्स शेयर ( MultiPlex Stock) आज पीवीआर (PVR), Inox leisure के शेयरों पर फोकस रहेगा. निवेशक इस बात पर निगाह रखेंगे कि ओमिक्रॉन में रफ्तार का इनके बिजनेस पर कैसा असर दिख रहा है. दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर प्रतिबंध शुरू हो गए है. इसका इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा. इंडिगो, स्पाइस जेट (Indigo, Spicejet) इंडिगो ( Indigo) और स्पाइस जेट ( Spicejet) के शेयरों पर ओमिक्रॉन प्रतिबंधों का असर दिख सकता है. बाजार की निगाह इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों के शेयरों पर रहेगी. बैंक शेयर (Bank Stocks) आरबीआई की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के बावजूद शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी रही है. डेटा के मुताबिक इन बैकों का ग्रॉस एनपीए (सितंबर) 6.9 फीसदी रहा. वहीं मार्च में यह 7.3 फीसदी रहा. New IPO Rules: आईपीओ से जुटाई रकम के इस्तेमाल पर SEBI का अहम फैसला, जानें क्या हैं नए नियम टेक्सटाइल शेयर (Textile Stocks) मंगलवार को सरकार ने टेक्सटाइल ( Textile Industry) सेक्टर की पीएलआई स्कीम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है. टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई के तहत 10,683 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. सरकार के इस ऐलान के बाद मंगलवार को शिवा मिल्स, लॉयल टेक्सटाइल, एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स और अंजनी सिंथेटिक्स के शेयर दोहरे अंक में बढ़े

