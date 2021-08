Stock Tips: निफ्टी में तेजी के मिल रहे मजबूत सिग्नल, एक महीने में ही इन स्टॉक्स में 14% मुनाफा कमा सकते हैं निवेशक

Stock Tips: पिछले हफ्ते घरेलू इंडेक्स Nifty50 ने 15451-15962 के रेंज को ब्रेक किया था. इसके बाद से पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में बढ़त दिखी है. डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी पिछले कुछ महीने के महत्वपूर्ण निचले स्तर से होकर जाने वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार चढ़ रहा है. इसके अलावा निफ्टी 20 और 50 दिनों के एवरेज मूविंग एवरेजेज (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहा है. ऐसे में आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है और यह 16500 का लेवल दिखा सकता है. निचले स्तर की बात करें तो निफ्टी 16105 पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का लेवल दिखा सकता है. निवेशक अगले 15-26 कारोबारी दिनों में टाटा केमिकल्स और वेदांता में निवेश कर 14 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

(आर्टिकल: सुभाष गंगाधरन, सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

