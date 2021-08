Stock Tips: निफ्टी पार कर सकता है 16900 का लेवल, इन दो स्टॉक में निवेश कर एक महीने में पाएं 12% तक मुनाफा

Stock Tips: पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी में जबरदस्त तेजी रही है. बुधवार को Nifty 50 एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई 16701 प्वाइंट पर पहुंच गया था जहां प्रॉफिट बुकिंग के चलते कारोबार बंद होने पर इसमें 45 अंक की गिरावट रही. बुधवार को बढ़त से खुलने के बाद डेली चार्ट पर एक लांग निगेटिव कैंडिल बन रहा था जिससे बियरिश काउंटर अटैक टाइप का कैंडल पैटर्न बनने का संकेत मिल रहा है. बुधवार को डेली चार्ट पैटर्न से कोई अलार्मिंग सिग्नल तो नहीं मिल रहा है लेकिन मार्केट में आगे तेजी या मामूली करेक्शन दिख सकता है. निफ्टी जल्द ही 16900 के लेवल को पार कर सकता है. हालांकि अगर निफ्टी वर्तमान लेवल से नीचे गिरता है तो इसे डेली चार्ट पर 20 दिनों के एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के मुताबिक 16400 पर सपोर्ट मिल रहा है और निवेशक इसमें खरीदारी कर सकते हैं.

