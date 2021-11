Stock Tips: शानदार कमाई कराएंगे ये दो शेयर, महज एक महीने में ही 10% से अधिक मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस

Nifty Outlook: बुधवार को दिन भर मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहा लेकिन निफ्टी अपनी तेजी को संभाल नहीं सका. एक कारोबारी दिन पहले निफ्टी 50 मूवमेंट एक सीमित रेंज में रहा और 27 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था. हालांकि डेली चार्ट पर इसने छोटा सा पॉजिटिव कैंडल बनाया है. आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी के कमजोर रहने के संकेत दिख रहे हैं और यह एक सीमित रेंज में ऊपर-नीचे हो सकता है.

निफ्टी का जब तक 17900-17850 लेवल बना रहता है, इसमें उछाल की संभावना बनी रहेगी और यह 18150 की तरफ बढ़ सकता है. इसके विपरीत अगर निफ्टी 17900-17850 के लेवल को बनाए रखने में असफल होता है तो यह 17600 के लेवल तक लुढ़क सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो Hemisphere Properties India और Dishman Carbogen Amcis में निवेश कर तीन-चार हफ्तों में 11 फीसदी का रिटर्न हासिल किया जा सकता है.

(आर्टिकल: नागराज शेट्टी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

