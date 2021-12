Stock Tips: इन दो शेयरो में निवेश पर बरसेगा जमकर पैसा, एक महीने में 11% तक मुनाफा कमाने का गोल्डेन चांस

Nifty Outlook: घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दो दिन शानदार तेजी रही. पिछले दो कारोबारी दिनों की तेजी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार और सोमवार को बाजार में तेज गिरावट के चलते निवेशकों के मन में जो निगेटिव सेंटिमेंट आया था, उसे खत्म करने में मदद मिली. यह शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है. निफ्टी इस समय 17500-17550 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर है. यह महत्वपूर्ण एरिया लेवल है क्योंकि इससे पहले दो बार निफ्टी इसके नीचे तेजी से फिसला था. ऐसे में निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो शॉर्ट टर्म में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है.

निफ्टी 17550-17600 लेवल के ऊपर जाता है तो यह जल्द ही 18 हजार के लेवल को पार कर सकता है. अगर निफ्टी इस लेवल को पार करने में सफल नहीं हो पाता है तो यह नियर टर्म में 17250-17200 के लेवल तक फिसल सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो निवेशक सोभा और मिंडा इंडस्ट्रीज में निवेश कर अगले तीन से चार हफ्ते में 11 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

New IPO : FabIndia लाएगी 3700 करोड़ रुपये का आईपीओ, सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की कर रही तैयारी

GDP Growth Forecast: देश की इकोनॉमी ग्रोथ को तगड़ा झटका, फिच रेटिंग्स ने घटाया अनुमान, RBI अगले साल बढ़ा सकती है ब्याज दर

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.