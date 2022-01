Stock Tips: Tata Motors और Indus Tower में क्यों दिख रहा है मुनाफे का मौका, बाजार की चाल और बैंक निफ्टी पर भी जानें एक्सपर्ट की राय

Stock Tips: निवेशक इन दो शेयरों में निवेश कर 10 फीसदी का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं.

टाटा मोटर्स और इंडस टॉवर्स में निवेश पर 10 फीसदी का मुनाफा कमा सकते हैं. (Image- Reuters)

Market Outlook: इस महीने की शुरुआत में 3 जनवरी 2022 को डेली चार्ट पर निफ्टी ने फालिंग वेज पैटर्न (Falling Wedge Pattern) को ब्रेक किया और अब तक 3.60 फीसदी मजबूत हुआ है. वहीं दूसरी तरफ वीकली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी बुलिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया और अब यह लाइफटाइम हाई लेवल यानी 18600 की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है. निफ्टी 50 अगर 18600 के लेवल को पार करने में सफल होता है तो जल्द ही यह 19 हजार की तरफ बढ़ सकता है. इसे अभी 18 हजार और 17900 के लेवल पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है. बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार 9 दिनों की तेजी के बीच 13 जनवरी को पहले बार इसमें फिसलन रही. हालांकि वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद मजबूत दिख रहा और इसे वीकली चार्ट पर 21 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिल रहा है. बैंक निफ्टी को 37600-37200 पर तात्कालिक सपोर्ट मिल रहा है और 39200-39500 पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स और इंडस टॉवर्स में निवेश पर 10 फीसदी का मुनाफा कमा सकते हैं. Adani Wilmar IPO: अडाणी समूह की कंपनी ने घटाया आईपीओ का साइज, जानिए कब खुलेगा Fortune ब्रांड ओनर का पब्लिक ऑफर TATA MOTORS: BUY

टारगेट: 548 रुपये | स्टॉप लॉस: 485 रुपये

रिटर्न: 08 फीसदी

पिछले डेढ़ महीने से इसके भाव सिमेट्रिकल ट्राइएंगल फॉर्मेशन में बने हुए हैं और 498 रुपये के लेवल पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाया है.

टाटा मोटर्स ने 10 जनवरी को 503.70 रुपये के लेवल पर पैटर्न के अपर बैंड को ब्रेक किया जिससे इसके भाव में साइडवेज की बजाय अपसाइड मूवमेंट के संकेत मिल रहे हैं.

टाटा मोटर्स के शेयर भाव डेली टाइम फ्रेम पर 21,50 और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से ऊपर हैं जो नियर टर्म में भाव के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

मोमेंटम एस्किलेटर आरएसआई (14) 60 के करीब है जिससे इसमें आगे भी तेजी बने रहने के आसार दिख रहे हैं. Future Group अब प्रकाशित करेगा राम-कृष्ण की कॉमिक्स, अमर चित्र कथा में हुई मेजॉरिटी हिस्सेदारी INDUS TOWER: BUY

टारगेट: 300 रुपये | स्टॉप लॉस: 260 रुपये

रिटर्न: 10 फीसदी

पिछले तीन महीने से यह स्टॉक लोअर लो हाई फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर इसने फालिंग डेली वेज फॉर्मेशन बनाया है.

12 जनवरी को इसने लुढ़कते हुए वेज पैटर्न से जुड़े डाउनवार्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और यह 21 व 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज (EMA) से ऊपर बंद होने में सफल रहा.

लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में बुलिक ब्रेकआउट से इसमें तेजी के संकेत मिल रहे हैं. मोमेंटम ऑस्किलेटर आरएसआई (14) 60 के करीब है जिससे इसमें तेजी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं.

(आर्टिकल: रोहन पाटिल, टेक्निकल एनालिस्ट, बोनांजा पोर्टफोलियो) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.