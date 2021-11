Stock Tips: इन तीन शेयरों में निवेश कर कमाएं 36% तक मुनाफा, मार्केट एक्सपर्ट्स ने इन स्टॉक्स पर लगाया दांव

Nifty 50 Outlook: पिछले कुछ हफ्ते से निफ्टी 50 दिनों के एसएमए (सिंपल मूविंग एवरेज) और 20 दिनों के एसएमए की रेंज में ऊपर-नीचे हो रहा है. चार्ट के मुताबिक निफ्टी में गिरावट का रूझान दिख रहा है क्योंकि इसमें पिछले तीन कारोबारी दिनों में लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाए हैं. इसके अलावा 20 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है, जो नियर टर्म में निफ्टी के लिए निगेटिव संकेत दे रहा है. डेली चार्ट पर रिलायंस और टाटा स्टील जैसे हैवीवेट स्टॉक्स कमजोर दिख रहे हैं तो जिसके चलते निफ्टी में गिरावट की आशंका है. आने वाले कारोबारी दिनों में निफ्टी 17613 के लेवल तक लुढ़ सकता है.

इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल व डेरिवेटिव एनालिस्ट सुभाष गंगाधरन के मुताबिक आरती इंडस्ट्रीज और फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में निवेश कर अगले 15-26 कारोबारी दिनों में 16 फीसदी तक का मुनाफा कमा सकते हैं. वहीं ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनएचपीसी का टारगेट प्राइस बढ़ाया है और इसमें निवेश कर 36 फीसदी तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

