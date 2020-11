Dhanteras 2020: इस धनतेरस इन शेयरों की करिए खरीददारी, 1 साल में मिल सकता है 58% तक रिटर्न

Dhanteras Stocks Shopping: धनतेरस की बात आती है तो इस अवसर पर आमतौर पर सोने और चांदी जैसे मेटल में निवेश करने की चर्चा की जाती है. हालांकि, बहुत से लोग मेटल के अलावा भी इस मौके पर निवेश को शुभ मानते हैं. अगर आप भी धनतेरस पर सोने के अलावा निवेश का अन्य विकल्प खोज रहे हैं, तो शेयर बाजार आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. शेयर बाजार ऐसी जगह है, जहांप आप सही निवेश चुनें तो आपको बेहद कम समय में ऊंचा रिटर्न पा सकते हैं. हमने यहां आपके लिए ऐसे ही 5 शेयर चुने हैं, जिनमें अगले कुछ महीनों में 58 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

पिछले साल 27 अक्टूबर के बाद से सेंसेक्स में अबतक 11 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. 2 अक्टूबर 2019 को सेंसेक्स 39058 के स्तर पर था. यह 12 नवंबर 2020 को 11 फीसदी तेजी के साथ 43,357 के स्तर पर बंद हुआ है. इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी बीएसई स्मालकैप इंडेक्स में रहा है.

स्मालकैप इंडेक्स 13310 के स्तर से बढ़कर 15232 के स्तर पर पहुंच गया, यानी इसमें 14 फीसदी की तेजी रही. वहीं मिडकैप इंडेक्स में 7 फीसदी तेजी रही और यह 14441 के स्तर से बढ़कर 15544 के स्तर पर पहुंच गया. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो बीएसई 500 में 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. यह इंडेक्स 15048 से बढ़कर 16302 के स्तर पर पहुंच गया.

दूसरी तिमाही में इंफोसिस का रेवेन्यू और मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहा है. इंफोसिस ने रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस भी बढ़ाया है, जो कंपनी के आउटलुक को मजबूत करते हैं. दूसरी तिमाही में कंपनी को अबतक की सबसे ज्यादा डील हासिल हुई है. दूसरी तिमाही में कंपनी ने 315 करोड़ डॉली की नई डील साइन की है. इस दौरान 100 मिलियन डॉलर बैंड में 5 नए क्लाइंट जोड़े हैं.इंफोसिस का आर्डरबुक भी बेहद मजबूत है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 1355 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 1123 से इसमें 21 फीसदी ग्रोथ मिल सकती है.

NCC लिमिटेड रेवेन्यू के टर्म में भारत की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियों में शामिल है. ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज ने शेयर में 60 रुपये का लक्ष्य दिया है जो करंट प्राइस 38 रुपये से 58 फीसदी ज्यादा है. लॉकडाउन में इंफ्रा कंपनी का आपरेशन ज्यादातर साइट पर बंद रहा. हालांकि अब धीरे धीरे यह शुरू हो गया है. लेबर फोर्स में अच्छा बाउंस बैक देखनें को मिला है. समय से काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. दूसरी तिमाही में कंपनी को 1540 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है. EBIDTA मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी ने चौंकाया है. दूसरी तिमाही में कंपनी को 3000 करोड़ के आर्डर मिले. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की क्षमता 90 फीसदी पहुंच गई है.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने गुजरात गैस में 403 रुपये का लक्ष्य दिया है. शंयर के करंट प्राइस 310 रुपये के लिहाज से इसमें 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज ने कंपनी के लिए FY21E में अर्निंग अनुमान बढ़ाकर 24 फीसदी कर दिया है. वॉल्यूम में रिकवरी और मार्जिन एक्सपेंशन से उम्मीद बढ़ी है. वॉल्यूम बढ़ने से कंपनी के वित्तीय नतीजे दूसरी तिमाही में बेहतर रहे हैं.

ब्रोकोज हाउस एमके ग्लोबल ने बंधन बैंक में 425 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 337 रुपये के लिहाज से इसमें 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. बैंक को दूसरी तिमाही में 920 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि इनकम 22 फीसदी बढ़कर 2,304.90 करोड़ रुपये रही है. एनआईआई में भी 25 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ रही. बैंक की एसेट क्वानिलटी में सुणार हुआ है. ग्रॉस एनपीए 1.8 फीसदी से कम होकर 1.2 फीसदी रह गया है. वहीं, नेट एनपीए 0.6 फीसदी से घटकर 0.4 फीसदी रह गया. बंधन बैंक का नेटवर्क देशभर में मजबूत हुआ है. मैनेजमेंट का फोकस एसेट क्वालिटी को और बेहतर करने पर है.

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में 900 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेया की सलाह दी है. करंट प्राइस 688 रुपये के लिहाज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट-निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई हैं. कृपया अपने स्तर पर या अपने एक्सपर्ट्स के जरिए किसी भी तरह की सलाह की जांच कर लें. मार्केट में निवेश के अपने जोखिम हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है.)

