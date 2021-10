Stock Tips : इन दो शेयरों में दिख रहा है दम, निवेशकों के पास 10 फीसदी तक मुनाफे का है गोल्डेन चांस

Stock Tips : इस सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाईयों पर पहुंच कर बंद हुए थे. लेकिन इसके बाद बाजार लगातार चार दिनों तक लाल निशान पर बंद हुआ. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी 19 अक्टूबर को सेंसेक्स पहली बार 62 हजार और निफ्टी 18600 के पार पहुंचा था लेकिन मुनाफा वसूली के चलते यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी.

दैनिक चार्ट पर कीमतें बढ़ते चैनल पैटर्न के साथ कारोबार कर रही हैं. कार्ड पर हायर हाई हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है. इंडेक्स पैटर्न के लोवर बैंड के ऊपर बंद होने में सक्षम है और ऊपर की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन कीमतों के लिए एक एंकर प्वाइंट के रूप में काम कर रही है. इंडिया VIX इंडेक्स ने 16 लेवल से ऊपर एक स्मॉलर डिग्री हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है और इसे 200-सप्ताह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ रहा है. अगर VIX इंडेक्स 15 लेवल से ऊपर बंद होता रहता है तो हम आने वाले कारोबारी सत्रों में उतार-चढ़ाव देखना जारी रख सकते हैं.

बैंकिंग इंडेक्स ने तेजी के रुझान के साथ बेंचमार्क इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया है और साप्ताहिक चार्ट पर ढाई फीसदी का रिटर्न दिया है. बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक पेनेंट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है. कीमतों ने साप्ताहिक चार्ट पर एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद व्यापार में तेजी जारी रखता है. मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई (14) भी 70 के स्तर से ऊपर बना हुआ है और बुलिश क्रॉसओवर एक मजबूत अपसाइड मोमेंटम का संकेत देता है. वर्तमान में, बैंकिंग इंडेक्स साप्ताहिक चार्ट पर अपने पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर से ऊपर कारोबार कर रहा है जो 37750 के स्तर के करीब है.

1 अक्टूबर से बैंकिंग इंडेक्स ने लगभग 10 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जो बैंकिंग इंडेक्स में मजबूत आउटपरफॉर्मेंस का संकेत देता है. प्रमुख रेजिस्टेंस 41200 के स्तर के पास और डाउनसाइड रखा गया है. अगर कीमतें 39800 से नीचे आती हैं तो हम इसमें 39000 का स्तर देख सकते हैं. आइए देखते हैं कि किन शेयरों में बेहतर मुनाफा कमाने की उम्मीद है.

Shoppers Stop: BUY

CMP: Rs 323 | Target Rs 356 | Stop Loss Rs 303

Return 10%

वीकली टाइमफ्रेम पर यह स्टॉक मार्च 2020 के निचले स्तर के बाद से एक हायर हाई हायर लो प्राइस पैटर्न बना रहा है और बढ़ते वॉल्यूम के साथ इसने एक एसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है. स्टॉक ने लगभग 18 महीनों तक 70 प्वाइंट्स से ऊपर कारोबार किया और एक मजबूत ब्रेकआउट देखा जिसने कीमतों को वीकली टाइमफ्रेम पर अपने 100-सप्ताह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर बंद करने के लिए मजबूर किया.

इंडिकेटर पर आरएसआई (14) 70 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जो सकारात्मक क्रॉसओवर के साथ हायर साइड पर एक मजबूत मोमेंटम का संकेत देता है. शुक्रवार के कारोबारी सत्र में गिरावट का इस्तेमाल फ्रेश खरीदारी के अवसरों के रूप में किया जा सकता है.

Apollo Pipes: BUY

CMP: Rs 1859.60 | Target Rs 2110 |Stop Loss Rs 1765

Return 13%

स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर एक हायर हाई हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि काउंटर में एक प्रोग्रेसिव अपट्रेंड का संकेत देता है. कीमतें बढ़ते चैनल पैटर्न के भीतर कारोबार कर रही हैं और पैटर्न के लोवर बैंड को 21-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला हुआ है. इंडिकेटर पर मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई (14) 60 लेवल के पास मंडरा रहा है और इसे अपने पिछले सपोर्ट जोन के पास सपोर्ट मिला है. कीमतों में हालिया गिरावट का इस्तेमाल काउंटर पर खरीदारी के नए अवसर के रूप में किया जा सकता है.

(रोहन पाटिल बोनान्ज़ा पोर्टफोलियो में एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं. निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.)

