Stock Tips: निफ्टी में गिरावट मार्केट में एंट्री का सुनहरा मौका, इन दो स्टॉक्स में निवेश कर एक महीने में कमा सकते हैं 13% मुनाफा

Stock Tips: निफ्टी ने एक कारोबारी दिन पहले 25 अगस्त को नई ऊंचाइयों को छुआ था लेकिन उसके बाद बिकवाली के दबाव में इसमें गिरावट रही. हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में निफ्टी में तेजी के आसार दिख रहे हैं. अगर यह 16608 के सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहता है तो एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है. हालांकि इससे नीचे जाने पर निफ्टी में करेक्शन हो सकता है और इसका सपोर्ट लेवल 16592 तक खिसक सकता है. डेली चार्ट की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से जो महत्वपूर्ण निचले स्तर रहे हैं, निफ्टी उससे होकर गुजरने वाली लाइन से ऊपर लगातार बना हुआ है. इससे निफ्टी में तेजी के संकेत दिख रहे हैं.

इसके अलावा यह 20 और 50 दिनों के एसएमए (सिंपल मूविंग एवरेज) से ऊपर ट्रेड हो रहा है जो अपट्रेंड का संकेत दे रहा है. ऐसे में निफ्टी में गिरावट को खरीदारी के सुनहरे मौके के तौर पर देखना चाहिए. आने वाले कुछ हफ्तों में निफ्टी 17 हजार का लेवल छू सकता है, हालांकि बिकवाली के दबाव में करेक्शन के चलते यह 16286 के लेवल तक खिसक सकता है. अगले 15-26 कारोबारी दिनों के लिए निवेशक बलरामपुर चीनी और अडाणी पोर्ट्स में निवेश कर 13 फीसदी तक मुनाफा कमाया जा सकता है.

