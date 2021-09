Whirlpool और Orient Electric के शेयर खरीदें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ना वजह

Stocks to buy: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्रैल-जून तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से डिमांड धीमी रही. हालांकि, जून में डिमांड बेहतर होनी शुरू हुई. घरेलू ब्रोकरेज और रिसर्च कंपनी मोतीलाल ओस्वाल ने कहा कि मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के आखिर में डिमांड मजबूत बनी रही. उन्होंने कहा कि इसमें आने वाले महीनों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है. आने वाले त्योहारी सीजन इसमें अहम भूमिका निभाएगा.

हालांकि, डिमांड में सुधार आ रहा है. लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां अभी भी कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतों से मुकाबला कर रही हैं. मोतीलाल ओस्वाल में विश्लेषकों ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के साथ, कुल मार्जिन पर असर पड़ा था. असर की मात्रा में विभिन्नता आई, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्ल्स पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मुकाबले कम असर हुआ. उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट ने 2021 में कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में 8 से 12 फीसदी की कीमत बढ़ाने का सुझाव दिया है.

ओरिएंट इलेक्ट्रिक

टार्गेट प्राइस- 435 रुपये

ओरिएंट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक्ल्स सेगमेंट में विश्लेषकों की पहली पसंद है. विश्लेषकों ने कहा कि क्योंकि कंपनी ने महामारी से आर्थिक रिकवरी कर ली है, तो उसके मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. वे FY21–24 के दौरान रेवेन्यू / EBITDA / एडजस्टेड PAT CAGR 17%/19%/23% रहने का अनुमान लगाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक Havells और Crompton Greaves की तुलना में 37% और 11% डिस्काउंट के साथ ट्रेड कर रहा है.

मौजूदा समय में ओरिएंट इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू मुख्य तौर पर फैन्स की वजह से है. लेकिन, कंपनी ने कारोबार में सुधार लाने के लिए प्रोडक्ट विस्तार की रणनीति तैयार की है. वर्तमान में, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के शेयर की कीमत 326 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रही है.

Whirlpool India

टार्गेट प्राइस- 2,650 रुपये

Whirlpool मैन्युफैक्चरर्स के बीच बड़ी पसंद है. कंपनी की फ्रिज और वॉशिंग मशीन कैटेगरी में मजबूत 17-18% बाजार हिस्सेदारी है. ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि वॉल्यूम के मामले में उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगले दशक के दौरान 12–14% की मजबूत स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो सकती है. उसने आगे कहा कि अगले छह महीनों में वॉशिंग मशीन और फ्रिज की डिमांड हैरान कर सकती है. हालांकि, इसके लिए अर्थव्यवस्था खुलने के साथ ग्राहकों की मांग अच्छी रहनी चाहिए.

वर्तमान में स्टॉक 2,174 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है.

