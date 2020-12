Blockbuster IPO: 3 दिन में 3 गुना से ज्यादा बढ़ा निवेशकों का पैसा, बर्गर किंग में फिर लगा अपर सर्किट

Burger King: बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ निवेशकों के लिए ब्लॉकबस्टर बन गया है. बुधवार के कारोबार में बर्गर किंग के शेयरों में फिर 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा है. 20 फीसदी की तेजी के साथ आज शेयर का भाव 199 रुपये पर पहुंच गया है. इसके पहले मंगलवार को भी बर्गर किंग में 20 फीसदी का अपर सर्किट हिट किया था और शेयर का भाव 166 रुपये पर बंद हुआ था. फिलहाल बर्गर किंग में जिन निवेशकों ने पैसे लगाए थे, उनका पैसा महज 3 दिन में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया था. बर्गर किंग की सोमवार को शेयर बाजार में 92 फीसदी प्रीमियम के साथ जोरदार एंट्री हुई थी.

बर्गर किंग में निवेशकों की दौलत बढ़कर 7604 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई थी. सोमवार को जब शेयर की लिस्टिंग हुई थी, उस समय कंपनी का माके्रट कैप करीब 4460 करोड़ रुपये था. यानी लिस्टिंग के बाद से निवेशकों की दौलत में 3200 करोड़ के करीब इजाफा हो गया है.

बर्गर किंग इंडिया की शेयर बाजार में सोमवार को शानदार लिस्टिंग हुई थी. बर्गर किंग का शेयर 92 फीसदी प्रीमियम पर बीएसई पर लिस्ट हुआ. शेयर का इश्यू प्राइस 60 रुपये था, जबकि यह 55 रुपये बढ़कर 115 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. एनएसई पर भी शेयर 112 रुपये पर लिस्ट हुआ है. बर्गर किंग के IPO का प्राइस बैंड 59-60 रुपए प्रति शेयर तय हुआ था. इस लिहाज से लिस्टिंग पर ही निवेशकों का पैसा करीब दोगुना हो गया है. वहीं लिस्टिंग के दिन शेयर इश्यू प्राइस से 100 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 138 रुपये पर बंद हुआ था.

बुधवार के कारोबार में बर्गर किंग का शेयर 199 रुपये पर पहुंच गया है. इश्यू प्राइस 60 रुपये था. ऐसे में निवेशकों को इसमें इश्यू प्राइस से 232 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. बर्गर किंग के IPO का लॉट साइज 250 शेयरों का था. यानी निवेशकों को इसमें कम से कम 15000 रुपये लगाने थे.

कंपनी ने भारत में अपना पहला रेस्टोरेंट नवंबर 2014 में खोला था. आज बर्गर किंग के पास देशभर में 57 शहरों में 268 स्टोर हैं. इनमें से 8 फ्रेंचाइजी हैं जो एयरपोर्ट्स पर हैं. आईपीओ से मिलने वाले इस फंड का इस्तेमाल कंपनी नए स्टोर खोलने और कर्ज चुकाने में करेगी. बर्गर किंग के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पासं मिला था. इश्यू को 354 गुना बोलियां मिली थीं. बर्गर किंग का इश्यू इस साल यानी 2020 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला दूसरा इश्यू है. इश्यू खुलने के 2 घंटे के भीतर ही 100 फीसदी सब्सक्राइब हो गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.