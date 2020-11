IPO: बर्गर किंग इंडिया का 2 दिसंबर को आएगा ऑफर, 59-60 रु/शेयर रहेगा प्राइस बैंड

बर्गर किंग इंडिया (Burger King India) का आईपीओ 2 दिसंबर को आ रहा है. मर्चेंट बैंकर्स के साथ बातचीत करने के ​बाद कंपनी ने आईपीओ (Initial Public Offering) का प्राइस बैंड 59-60 रुपये प्रति शेयर रखा है. यह इसके इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू का 5.9-6 गुना है. बर्गर किंग का आईपीओ 4 दिसंबर को क्लोज होगा. इससे पहले बर्गर किंग इंडिया 44 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 58.08 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू और 58.50 रुपये प्र​ति शेयर के हिसाब से 91.92 करोड़ रुपये का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर आई थी.

इस आईपीओ में 450 करोड़ करोड़ रुपये के शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा और बर्गर किंग की प्रमोटर कंपनी QSR Asia Pte Ltd की ओर से 6 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे. ये 6 करोड़ इक्विटी शेयर प्राइस बैंड के अपर एंड पर 360 करोड़ रुपये के हैं. बर्गर किंग इंडिया का लक्ष्य आईपीओ से 810 करोड़ रुपये जुटाने का है. कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नए रेस्टोरेंट खोलने और कर्ज के रिपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए करेगी.

बिड्स मिनिमम 250 शेयरों के लिए लगाई जा सकती हैं और उसके बाद 250 इक्विटी शेयरों के मल्टीप्लाई में. इसका अर्थ है कि रिटेल इन्वेस्टर हायर प्राइस बैंकड पर मैक्सिमम 3250 इक्विटी शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

BFSI फंड: म्यूचुअल फंड की इस कैटेगरी में निवेश का सही समय, समझें आपको क्यों लगाना चाहिए पैसा

बर्गर किंग इंडिया ने आईपीओ का 10 फीसदी तक हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कर रखा है, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ का मैक्सिमम 15 फीसदी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ​लिए मैक्सिमम 75 फीसदी हिस्सा रिजर्व है. कोटक महिन्द्रा कैपिटल कंपनी, CLSA इंडिया, Edelweiss फाइनेंशियल सर्विसेज और JM फाइनेंशियल आईपीओ के प्रमुख मैनेजर्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.