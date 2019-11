Gold Banking: भारत में भी शुरू होगी बुलियन बैंकिंग! जानें आम लोगों को क्या होगा फायदा

Bullion Banking: एक ओर जहां ऐसी खबरें चर्चा में हैं कि गोल्ड के जरिए ब्लैकमनी को रोकने के लिए सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम ला सकती है. अब चीन और यूरोप के तर्ज पर भारत में भी बुलियन बैंकिंग (गोल्ड-सिल्वर बैंकिंग) को लेकर कवायद शुरू हो गई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने केंद्र सरकार से भारत में चरणबद्ध तरीके से बुलियन बैंकिंग शुरू करने की सलाह दी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा समय में भारत के गोल्ड मार्केट में कई चुनौतियों बनी हुई हैं. मसलन सोने की क्वालिटी को लेकर सवाल उठना, गोल्ड मार्केट का पूरी तरह से आर्गनाइज्ड न होना. ऐसे में भारत के पास बुलियन बैंकिंग का विकल्प है.

अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बुलियन मार्केट पूरी तरह से फंक्शनल और अच्छी तरह से संगठित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एक बड़े और डाइवर्सिफाइड बुलियन बैंक के पास 8-10 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट होती है, जिसमें टोटल कैपिटल पर करीब 10 फीसदी रिटर्न मिलता है. बुलियन बैंकिंग परिचालन से आने वाले रेवेन्यू में मुख्य तौर पर वित्तीय गतिविधियों से होने वाली ब्याज आय और बिक्री और व्यापारिक गतिविधियों से ब्रोकरेज फी शामिल है.

वैसे भी बुलियन बैंकिंग को दुनियाभर के सबसे अच्छे लिक्विड ऐसेट क्लास में से एक माना जाता है. यानी इसे आसानी से कभी भी भुनाया जा सकता है. बुलियन बैंकिंग के जरिए आम लोगों को गोल्ड के बदले लोन देना, इन्वेस्टमेंट कराना और शेयर की तरह सोने की ट्रेडिंग शामिल है. दुनियाभर में फिलहाल बुलियन बैंकिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा निवेश के लिए किया जा रहा है.

बुलियन बैंकों के आने से आम लोगों को कई फायदे मिलेंगे. अगर किसी को अपना सोना बेचना है तो बुलियन बैंक के जरिए आम लोग आसानी से सोना बेच पाएंगे. वहीं, सोना खरीदते वक्त भी गुणवत्ता जैसे मामलों में भी कोई टेंशन नहीं रहेगी. बुलियन बैंकिंग के जरिए आप कभी भी और कहीं भी जरूरत पड़ने पर पैसा ले सकेंगे. एक्सपर्ट का मानना है कि बुलियन बैंकिंग आने से गोल्ड मार्केट पूरी तरह से ऑर्गनाइज हो जाएगी. ऐसे में शेयर्स की तरह सोने में भी ट्रेडिंग हो सकेगी.

WGC के सुझाव के मुताबिक पहले चरण में बुलियन बैंक 1-2 सालों तक वैल्यू-जेनरेटिंग प्रोडक्ट्स के सीमित रेंज ऑफर कर सकते हैं. इनमें गोल्ड मेटल लोन, डोर फाइनैंसिंग, गोल्ड डिपॉजिट प्रॉडक्ट्स, गोल्ड बैक इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और क्लियरिंग जैसे सर्विसेज शामिल किए जा सकते हैं. दूसरे चरण में 2-5 साल की अवधि में बैंक स्पॉट और डेरिवेटिव, दोनों मार्केट के लिए मार्केट मेकिंग सर्विसेज ला सकते हैं. साथ ही खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए इनोवेटिव इनवेस्टमेंट प्रॉडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं. इसके बाद अगले 5 सालों में बुलियन बैंक ग्लोबल बुलियन मार्केट में विस्तार कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.