Bulldex: एमसीएक्स शुरू करेगा देश का पहला बुलियन इंडेक्स, क्या है इसकी खास बातें

MCX to Launce Bullion Index: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) देश का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च करने को तैयार है. इसे बुलडेक्स नाम से 24 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. एक्सचेंज ने इस बात की जानकारी दी है. एमसीएक्स का बुलडेक्स कीमती धातुओं की श्रेणी में छठां उत्पाद होगा. इसके पहले 25 मई को, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नाम से देश का पहला इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, जिसमें 10 एग्री कमोडिटीज को शामिल किया गया था.

MCX ने जानकारी दी कि एमसीएक्स आईकॉमडेक्स (MCX iCOMDEX) के बुलियन इंडेक्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में समाप्त होने वाले वायदा अनुबंध व्यापार के लिये 24 अगस्त से उपलब्ध होंगे. एमसीएक्स का बुलडेक्स कीमती धातुओं की श्रेणी में छठां उत्पाद होगा. इसमें एक किलोग्राम सोना, 100 ग्राम गोल्डमिनी, 8 ग्राम सोना गिनी और एक ग्राम सोना पेटल के विकल्प होंगे. वायदा में पहले से एक किलोग्राम सोना का विकल्प उपलब्ध है.

एमसीएक्स ने एक बयान में कहा कि बुलडेक्स में लॉट का साइज 50 का होगा. यह नकदी में निपटान वाला वायदा अनुबंध होगा. इस प्रकार यह जोखिम कवर करने वाले उन संस्थागत प्रतिभागियों के लिये आकर्षक साबित होगा, जो सोना या चांदी में डिलीवरी लेने में हिचकिचाते हैं. एमसीएक्स ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग सेंशन में कीमती धातु सूचकांक वायदा कारोबार का परीक्षण किया था.

नतीजतन, एक्सचेंज को बुलियन वायदा में अधिक गंभीर भागीदारी मिलने की संभावना है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में गहराई प्रदान करेगा. इसके अलावा, सोने और चांदी में मिड मार्च के बाद से रिकॉर्ड हाई तक रैली भी एमसीएक्स के लिए फायदेमंद होगी. एममसीएक्स ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग अभ्यासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड का परीक्षण किया था. बयान में कहा गया है कि एक्सचेंज के पास बेस मेटल्स और एनर्जी के सूचकांक भी हैं, जिन्हें नियामक मंजूरी के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा.

