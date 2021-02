Budget Stocks: बजट के बाद निवेश के लिए चुनें बेस्ट शेयर, पूरे साल होती रहेगी कमाई

Select Best Stocks After Budget 2021: बजट 2021 का शेयर बाजार पर बेहद पॉजिटिव असर देखने को मिला है. बजट डे और अगले दिन यानी 2 दिनों में सेंसेक्स में करीब 4000 अंकों की तेजी आई है. वहीं निफ्टी भी करीब 1000 अंक मजबूत हुआ है. 2 दिनों में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है. एक्सपर्ट भी बजट 2021 को ग्रोथ ओरिएंटेड मान रहे हैं. उनका कहना है कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और लांग टर्म में कई सेक्टर के लिए यह बेहतर रहने वाला है. बजट में हेल्थकेयर, इंफास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, आटो और फाइनेंस सेक्टर के लिए बड़े एलान हुए हैं. ऐसे में हमने एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें जानकारी है कि किन सेक्टर के किन शेयरों में आगे तेजी आ सकती है.

बैंकिंग सेक्टर: बजट में बैंकिंग व फाइनेंस सेक्टर पर फोकस रहा है. बैड बैंक, स्ट्रेस लोन मैनेजमेंट, पीएसयू बैंक रीकैपिटलाइजेशन, बैंक प्राइवेटाइजेशन और डिपॉजिटर्स की इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने जैसे एलान से बेंकिंग सेक्टर में जोश दिख रहा है. बजट और अगले दिन शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है. एक्सपर्ट भी बजट के बाद बैंकिंग शेयरों को लेकर पॉजिटिव हैं.

हेल्थकेयर: यूनियन बजट में हेल्थ बजट को 137 फीसदी बढ़ाया है. इसके लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पिछले साल 94,452 करोड़ का हेल्थ बजट पेश हुआ था. जल्द ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी. इस योजना के तहत अगले 6 साल में सरकार 64180 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कोरोना वेक्सीन पर 35000 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया है. 2020-21 के बजट में जिन 6 स्तंभों का प्रस्ताव है, उनमें स्वास्थ्य और कल्याण भी शामिल है.

ज्वैलरी: सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं के इंपोट्र पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इसे 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की सिफारिश की गई है. इससे डोमेस्टिक मार्केट में खरीददारों के लिए सोना और चांदी सस्ते होंगे. इससे उनकी ट्रेडिंग में भागीदारी बढ़ेगी. वहीं आर्गनाइज्ड सेक्टर इसमें विनर होंगे.

इंश्योरेंस सेक्टर: इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ाकर 74 फीसदी किए जाने का एलान हुआ है. इससे सेक्टर में कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा और इंश्योरेंस कंपनियों को इसका फायदा होगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर: बजट में सरकार का खासतौर से फोकस इंफ्रा सेक्टर पर रहा है. सड़क-हाईवे निर्माण के लिए 1.18 लाख करोड़ का एलान किया गया है. इससे सेक्टर में आर्डर में तेजी आएगी. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. DFI को स्थापित करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा. यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम आएगा.

बैंक व फाइनेंशियल सेक्टर: इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, AU स्माल फाइनेंस बैंक, इक्विटास SFB. इसके अलावा रीकैपिटलाइजेशन से IOB, UCO बैंक, Central बैंक, BOI और PJS जैसे छोटे बैंकों को फायदा होगा.

आटो सेक्टर: टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स और भारत फोर्ज

कंस्ट्रक्शन सेक्टर: अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट

ज्वैलरी: टाइटन कंपनी

बैंकिंग सेक्टर: ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक

आटो सेक्टर: अशोक लेलैंड, M&M

कंसट्रक्शन: एल एंड टी, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को

ज्वैलरी: टाइटन कंपनी

फाइनेंस: श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एयू फाइनेंस

हेल्थ: सन फार्मा

कंजम्पशन: HUL, वरुण बेवरेजेज, क्रॉप्टन कंज्यूमर

बैंकिंग, फाइनेंस: ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI

(नोट: हमने यहां सलाह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

