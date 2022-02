Stocks in Focus: बजट के दिन Adani Ports-Indian Oil समेत इन शेयरों पर फोकस, इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स इन स्टॉक्स पर लगा रहे दांव

Stocks in Focus: आज ऑटो स्टॉक्स, इंडियन ऑयल और टाटा पॉवर समेत अन्य कंपनियों पर फोकस रहेगा.

इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स ने आज आईटीसी, बजाज फिनसर्व और बिरलासॉफ्ट पर दांव लगाया है. (Image- Pixabay)

Market Outlook: आज अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश होने वाला है. इससे एक दिन पहले मार्केट में जोरदार तेजी दिखी. ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक सोमवार 31 जनवरी को बजट होने के एक दिन पहले Nifty 50 ने 17300 के करीब रेड कैंडल के मिडिल प्वाइंट को पार किया,हालांकि छोटे से कंसालिडिटेशन रेंज के बाद इसने डेली चार्ट पर छोटा रीयल बॉडी बनाया. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक नियर टर्म में तकनीकी इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं. आज इंट्रा-डे की बात करें तो रिलायंस एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी को 17266-17192 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है जबकि 17412-17484 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल,टाटा पॉवर, एजीएस ट्रांजैक्ट,टेक महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स और वीआईपी जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. इंट्रा-डे में आज आईटीसी, बजाज फिनसर्व और बिरलासॉफ्ट पर दांव लगा सकते हैं. बजट के दिन स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

Auto Stocks: आज टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, बजाज ऑटो, अशोक लीलेंड, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर कंपनी और हीरो मोटोकॉर्प पिछले महीने जनवरी 2022 में बिक्री के आंकड़े पेश करेंगी.

आज टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, बजाज ऑटो, अशोक लीलेंड, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर कंपनी और हीरो मोटोकॉर्प पिछले महीने जनवरी 2022 में बिक्री के आंकड़े पेश करेंगी. Bharat Petroleum: चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम को एक साल पहले 1900.63 करोड़ रुपये के कंसालिडेटेड प्रॉफिट की तुलना में 2805 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ. रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 87,292.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,17,702.6 करोड़ रुपये हो गया.

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम को एक साल पहले 1900.63 करोड़ रुपये के कंसालिडेटेड प्रॉफिट की तुलना में 2805 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल हुआ. रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 87,292.62 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,17,702.6 करोड़ रुपये हो गया. Indian Oil: सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल का कंसालिडेटेड प्रॉफिट दिसंबर 2021 तिमाही में सालाना आधार पर 4,359.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,143.08 करोड़ रुपये हो गया. इंडियन ऑयल का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 1,47,676.04 करोड़ रुपये से उछलकर 1,99,375.30 करोड़ रुपये हो गया.

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल का कंसालिडेटेड प्रॉफिट दिसंबर 2021 तिमाही में सालाना आधार पर 4,359.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,143.08 करोड़ रुपये हो गया. इंडियन ऑयल का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 1,47,676.04 करोड़ रुपये से उछलकर 1,99,375.30 करोड़ रुपये हो गया. Tata Power: टाटा पॉवर की सब्सिडियरी टाटा पॉवर सोलर सिस्टम्स को सौर परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए एसबीआई के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किया है.

टाटा पॉवर की सब्सिडियरी टाटा पॉवर सोलर सिस्टम्स को सौर परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए एसबीआई के साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किया है. AGS Transact Technologies: पेमेंट से जुड़ी सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज (AGS Transact Technologies) की शेयर बाजार में कल (31 जनवरी) सुस्त एंट्री हुई. 175 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले इसके शेयर बीएसई पर 176 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. इसके बाद दिन के आखिरी में यह 161.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ यानी कि आईपीओ निवेशकों की पूंजी डूबी है. AGS Transact Technologies का IPO 19 जनवरी से 24 जनवरी तक खुला था. यह साल 2022 का पहला IPO है. इश्यू का साइज 680 करोड़ रुपए था. पूरा IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) पर बेस्ड था. AGS Transact Technologies ने लिस्टिंग पर किया निराश! प्रति शेयर सिर्फ 1 रु का फायदा, अब क्या करें निवेशक इन कंपनियों के आज आएंगे नतीजे: आज टेक महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स व स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इंडियन होटल्स, जुबिलैंट इनग्रेविया, लक्ष्मी आर्गेनिक, मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, पीएंडजी हाइजीन एंड हेल्थकेयर और वीआईपी इंडस्ट्रीज समेत अन्य कंपनियों के नतीजे आएंगे. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में आईटीसी, बजाज फिनसर्व और बिरलासॉफ्ट पर दांव लगा सकते हैं. ITC: 218-216 रुपये की प्राइस रेंज में 226 रुपये के टारगेट प्राइस और 213 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

218-216 रुपये की प्राइस रेंज में 226 रुपये के टारगेट प्राइस और 213 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. BAJAJFINSV: 15,350- 15,250 रुपये की प्राइस रेंज में 14,940 रुपये का स्टॉप लॉस रख 16,000 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

15,350- 15,250 रुपये की प्राइस रेंज में 14,940 रुपये का स्टॉप लॉस रख 16,000 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. BSOFT: 466-462 रुपये की प्राइस रेंज में 494 रुपये के टारगेट प्राइस और 441 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

