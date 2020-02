बजट 2019 से बजट 2020 तक: सेंसेक्स 1815 अंक चढ़ा, शेयरों ने दिए 400% तक रिटर्न

Budget 2019 to Budget 2020 Stock Market: पिछले साल एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पेश किया था. तब से लेकर अबतक यानी 1 फरवरी को पेश होने जा रहे दूसरे बजट तक शेयर बाजार की चाल मिली जुली रही है. उतार चढ़ाव के बाद भी सेंसेक्स में इस दौरान करीब 1815 अंकों यानी 2 फीसदी से ज्यादा तेजी देखी गई है. हालांकि निफ्टी के चाल सपाट रही है और इसमें 15 अंकों की ही तेजी रही. 4 जुलाई 2019 को सेंसेक्स 39908 के स्तर पर था, जबकि निफ्टी 11947 के स्तर पर. वहीं, 31 जनवरी 2020 को सेंसेक्स40723 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 31 जनवरी 2020 को 11962 के स्तर पर बंद हुआ.

पिछले साल 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था. बजट में बैंकों से लेकर एनबीएफसी के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन एक्सपर्ट ने माना कि तब बजट में इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए क्लीयर रोडमैप सरकार नहीं पेश कर पाई. पिछले बजट के एलानों से शेयर बाजार को निराशा हुई है. बजट के बाद बाजार में भारी बिकवाली आ गई और सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट पर बंद हुए. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 395 अंक टूटकर 39513 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 136 अंक टूटकर 11811 के स्तर पर बंद हुआ. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि सेबी से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने को कहा गया है. वहीं सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ डाले जाने का एलान किया गया.

आम बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को शेयर बाजारों में गिरावट रही. सेंसेक्स जहां 190 अंक टूटकर 40723 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी 73.70 अंकों की गिरावट के साथ 11,962.10 के स्तर पर बंद हुआ. 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में ‘ढील’ देने का सुझाव दिया गया है. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में अर्थशास्त्री दीप्ति मैरी मैथ्यू ने कहा कि आर्थिक समीक्षा में कठिन राजकोषीय परिस्थितियों के बारे में बताया गया है. सरकार द्वारा बाजार से अधिक कर्ज लेने पर निजी निवेशक बाजार से बाहर रह जाएंगे. अब सभी की निगाह शनिवार को पेश किए जाने वाले आम बजट पर है.

पिछले बजट से इस बजट तक बेस्ट एग्रोलाइफ के शेयरों में 400 फीसदी से ज्यादा तेजी रही. एबंस एंटरप्राइजेज, अपोलो फिनवेस्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, रुचि सोया इंडस्ट्रीज और एचएलई ग्लासकोट के शेयरों में भी 300 फीसदी से 400 फीसदी तक तेजी रही. अवंती फीड्स, हिंदुस्तान फूड्स, वर्लपूल ऑफ इंडिया, आयन एक्सचेंज, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जीएमएम फॉडलर, एमसीएक्स और इंद्रप्रस्थ गैस में भी अच्छी तेजी रही.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.