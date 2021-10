BSNL Broadband:बीएसएनएल का बंपर ऑफर, इन यूजर्स को मिलेगा 4 महीने तक फ्री इंटरनेट

BSNL ( Bharat Sanchar Nigam Limited) ने अपने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज यूजर्स को बनाए रखने और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ने के लिए नया ऑफर शुरू किया है. यह टेलीकॉम कंपनी उन यूजर्स को चार महीने तक फ्री ब्रॉडबैंड सर्विस देगी, जो इसके Bharat Fibre और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ( DSL) की सर्विस ले रहे हैं. यह सेवा पूरे देश में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड पर चलने वाले वाई-फाई और लैंडलाइन सब्सक्रिप्शन पर लागू होगी. अंडमान और निकोबार सर्किल को छोड़ कर देश के सभी सर्किलों में Bharat Fibre की सब्सक्रिप्शन दर एक ही होगी. बीएसएनएल ने Fibre-to-the home प्लान का शुरुआती पैकेज 499 रुपये का है.

BSNL इसके अलावा DSL, Bharat Fibre,BBoWiFi और लैंडलाइन ग्राहकों को चार महीने तक फ्री इंटरनेट सर्विस देगी. यानी कंपनी 36 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 40 महीने तक सर्विस देगी. चार महीने यह सेवा उन्हें फ्री मिलेगी. जो कस्टमर 24 महीने का एडवांस पेमेंट करेंगे उन्हें तीन महीने की फ्री सर्विस मिलेगी. 12 महीने का एडवांस रेंटल जमा करने वालों को एक महीने अतिरिक्त फ्री सर्विस मिलेगी. इस ऑफर का फायदा ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800003451500 पर फोन करके या फिर नजदीकी स्टोर पर जाकर उठा सकते हैं.

BSNL ने हाल ही में अपने फ्री 4जी सिम ऑफर की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है.. कंपनी ने यह ऑफर कुछ वक्त पहले ही शुरू किया था. अब यह उन सभी यूजर्स के लिए है जो अपना पहला रिचार्ज 100 रुपये से अधिक का कराते हैं. इस वक्त BSNL अपना मुफ्त सिम का ऑफर केरल सर्किल में चला रही है. उम्मीद है इसे दूसरी सर्किलों में भी लागू किया जाएगा.

