BSE Sensex Trend in 2021: सेंसेक्स ने 2021 में पार किए कई अहम पड़ाव, यहां देखिए अब तक का सफर

BSE Sensex Milestones in 2021: घरेलू बाजार में इस महीने लगातार तेजी का रुख बना हुआ है और सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी (Nifty 50) लगातार नई ऊंचाइयों पर बंद हो रहे हैं. इस महीने अब तक सेंसेक्स 1782.93 प्वाइंट और निफ्टी 495.75 प्वाइंट चढ़ चुका है. आज सेंसेक्स 54 हजार के पार और निफ्टी 16200 के पार चढ़कर बंद हुआ है. इससे पहले भी सेंसेक्स ने 2021 में कई अहम पड़ावों को पार किया है. आइए इनके बारे में जानते हैं.

21 जनवरी: बीएसई सेंसेक्स ने 21 जनवरी 2021 को इंट्रा डे में 50 हजार का अहम पड़ाव छुआ था.

3 फरवरी: 3 फरवरी को सेंसेक्स पहली बार 50,000 के ऊपर बंद हुआ था.

5 फरवरी: सेंसेक्स ने इस दिन इंट्रा डे ट्रेड में 51,000 के आंकड़े को पार किया था.

8 फरवरी: 8 फरवरी 2021 को सेंसेक्स 51,000 के स्तर के ऊंपर बंद हुआ था.

15 फरवरी: सेंसेक्स 52,000 के आंकड़े के ऊपर चला गया था.

22 जून: सेंसेक्स ने 22 जून को इंट्रा डे ट्रेड में 53,000 के स्तर को छुआ था.

7 जुलाई: सेंसेक्स 7 जुलाई को पहली बार 53,000 के आंकड़े के ऊपर गया था.

3 अगस्त: 3 अगस्त को बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन उठाल के साथ 2,40,04,664.28 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था.

4 अगस्त: आज यानी 4 अगस्त को सेंसेक्स ने पहली बार इंट्रा डे ट्रेड में 54,000 के आंकड़े को पार किया है. सेंसेक्स इस पड़ाव के ऊपर भी बंद हुआ है.

बता दें कि इस साल अब तक बीएसई सेंसेक्स ने 6,618.44 अंक या 13.86 फीसदी की बढ़ोतरी हासिल की है.

