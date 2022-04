Stock Market: आज से 4 दिन बंद रहकर 18 अप्रैल को खुलेंगे BSE और NSE, बाजार की कैसी रहेगी चाल? ये फैक्टर होंगे अहम

3 कारोबारी दिन वाले इस हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.8 फीसदी और 1.7 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. अब 18 अप्रैल को शेयर बाजार खुलेंगे.

स्टॉक मार्केट, करंसी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में आज से 17 अप्रैल यानी 4 दिनों तक कारोबार बंद रहेगा. (image: pixabay)

Stock Market Shut on 14th & 15th April: घरेलू शेयर मार्केट में लंबा ट्रेडिंग ब्रेक रहेगा. स्टॉक मार्केट, करंसी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में आज से 17 अप्रैल यानी 4 दिनों तक कारोबार बंद रहेगा. आज गुरुवार 14 अप्रैल को महावीर जयंती है, वहीं 15 अप्रैल को गुढ फ्राइडे के चलते बाजार बंद रहेंगे. उसके बाद शनिवार और रविवार है. अब निवेशक सीधे सोमवार यानी 18 अप्रैल को कारोबार कर सकेंगे. इस दौरान मेटल और बुलियन सहित होल सेल कमोडिटी मार्केट में भी कारोबार नहीं होगा. बता दें कि बुधवार 13 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार में बिकवाली देखने को मिली थी. इस हफ्ते बाजार में रही कमजोरी बुधवार यानी 13 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार में बिकवाली देखने को मिली. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 237 अंक या 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 58,338.93 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 55 अंकों या 0.31 फीसदी की कमजोरी के साथ 17,475.65 के स्तर पर बंद हुआ था. पूरे हफ्ते की बात करें तो 3 कारोबारी दिन वाले हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.8 फीसदी और 1.7 फीसदी की गिरावट देखने को मिली. बाजार की कैसी रहेगी चाल Samco Securities की इक्विटी रिसर्च हेड येशा शाह का कहना है कि इस हफ्ते निफ्टी कमजोर होकर बंद हुआ. यह अपने इमेडिएट सपोर्ट लेवल 17,450 के आस पास बंद हुआ है. वीकली चार्ट पर इसमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अक्टूबर 2021 के हाई के बाद इंडेक्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है. बा्रूडर इंडेक्स में भी यही ट्रेंड दिख रहा है. अगर निफ्टी आने वाले दिनों में 17,450 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो यह 16,900 के लेवल तक कमजोर हो सकता है. वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल 17,850 के पार जाने पर बाजार में तेजी बढ़ सकती है. अगले हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की उम्मीद जैसे-जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ेगा, बाजार की नजर कंपनियों की कमाई पर रहेगी. BFSI के साथ-साथ आईटी कंपनियां सुर्खियों में होंगी. अगले सप्ताह कोई बड़ी ग्लोबल या घरेलू मैक्रोइकोनॉमिक घटनाओं की उम्मीद नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही बाजार में देखने को मिलेगा. निवेशकों को सलाह है कि सिर्फ तिमाही परिणामों को देखकर नहीं बल्कि लंबी अवधि का नजरिया लेकर मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही निवेश करना चाहिए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.