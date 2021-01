Brookfield REIT To Launch IPO on 9 February, 2021: कनाडा की एसेट मैनेजर कंपनी ब्रूकफील्ड ऐसेट मैनेजमेंट इंक की स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट 3 फरवरी, 2021 को अपना रिट आईपीओ (REIT IPO) लॉन्च करने जा रही है. इस REIT IPO के जरिये कंपनी की योजना 3800 करोड़ रुपये जुटाने की है. यह IPO 3 फरवरी से 5 फरवरी तक खुला रहेगा. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 274-275 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी का कहना है कि आईपीओ से मिले फंड का इस्‍तेमाल कर्ज कम करने में किया जाएगा.

मौजूदा समय में ब्रूकफील्ड इंडिया REIT में BPG होल्डिंग्स ग्रुप इंक की 99 फीसदी हिस्सेदारी है. BPG होल्डिंग्स ग्रुप इंक कनाडाई कंपनी ब्रूकफील्ड इंक की सहयोगी कंपनी है. यह तीसरा REIT IPO होगा. इसके पहले 2020 में माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT का IPO आ चुका है और 2019 में भारत में एंबेसी ऑफिस पार्क REIT का IPO लॉन्च हो चुका है.

फिस्‍कल ईयर 2020 में ब्रूकफील्ड इंडिया REIT को 15.12 करोड़ का मुनाफा हुआ था. जबकि एक साल पहले कंपनी को घाटा हुआ था. वहीं इस दौरान कंपनी की कुल आय 5.54 फीसदी ग्रोथ के साथ 981 करोड़ रुपये रही थी. मार्च 2020 तक कंपनी पर कुल 6952 करोड़ रुपये का कर्ज था. ब्रूकफील्‍ड मैनेजर की ग्‍लोबली 57800 करोड़ डॉलर की एसेट है. ब्रूकफील्ड इंडिया ने IPO के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप और मॉर्गन स्‍टैनले को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया है.

REIT यानी रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनी होती है जो रियल एस्टेट ऐसेट्स की यूनिट्स या पोर्टफोलियों में निवेशकों को इंवेस्ट करने का मौका देती है. इसमें निवेशक किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं लेकिन उस संपत्ति से होने वाली कमाई में उनको कुछ फीसदी हिस्सा मिलता है. ये कंपनियां जब आम लोगों और दूसरे निवेशकों से किसी रियल ऐस्टेट प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट या निर्माण के लिए फंड्स जुटाने के लिए IPO लाते हैं तो उन्हें REIT IPO कहते हैं. इसमें भी कंपनी लोगों और इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स से आम IPO की तरह ही पैसे जुटाती है.

