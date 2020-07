जून में 8% चढ़ा बाजार, डिमांड पर टिकी नजर; ये 16 लॉर्ज और मिडकैप शेयर दे सकते हैं ऊंचा रिटर्न

मई में मंथली आधार पर 2.8 फीसदी गिरावट के बाद जून में निफ्टी में करीब 8 फीसदी तेजी रही है. मार्च में 7610 के लो से देखें तो निफ्टी में 35 फीसदी तेजी रही. जून में भारत और चीन के बीच टेंशन और कमजोर कॉरपोरेट अर्निंग के बाद भी बाजार में मोमेंटम मजबूत रहा है और तकरीबन हर प्रमुख सेक्टर में तेजी देखने को मिली. फिलहाल लॉकडाउन का फेज धीरे धीरे खत्म होने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिमांड साइड में रिवाइवल दिख रही है. इसमें आगे कितनी तेजी आती है, अब यह बाजार के लिए प्रमुख फैक्टर रहेगा. फिलहाल बाजार में तेजी आने पर मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने ऐसे ही 16 लॉर्जकैप और मिडकैप शेयरों में निवेश की सलाह दी है. इस बारे में ब्रोकरेज हाउस ने एक रिपोर्ट जारी की है.

जून में मंथली आधार पर तकरीबन हर सेक्टर में बढ़त देखी गई है. मंथली आधार पर जून में PSU बैंक इंडेक्स में 17 फीसदी, रियल एस्टेट में 12 फीसदी, प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 11 फीसदी, आटो इंडेक्स में 8 फीसदी और एनबीएफसी में भी 8 फीसदी तेजी रही.

जून महीने के टॉप परफॉर्मर में बजाज फाइनेंस (+45%), बजाज फिनसर्व (+33%), इंडसइंड बैंक (+21%), M&M (+17%) और आरआईएल (+16%) शामिल हैं.

जबकि लूजर्स में Zee Ent (-7%), कोल इंडिया (-6%), भारती इंफ्राटेल (-4%), डॉ रेड्डीज (-3%) और ONGC (-2%) शामिल रहे.

लगभग सभी प्रमुख जून में रूस को छोड़कर सभी प्रमुख देशों के बाजार में तेजी रही है. जून में रूस के बाजार में 2 फीसदी गिरावट आई. अन्य बाजारों में जून में ब्राजील (+9%), भारत (+8%), MSCI EM (+7%) और ताइवान (+6%) मजबूत हुए.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के अनुसार चौथी तिमाही के लिए कॉरपोरेट अर्निंग उम्मीद के मुताबिक रही है. निफ्टी सेल्स सालाना आणार पर 5.1 फीसदी गिरी है, हालांकि इसके 10 फीसदी कमजोर होने का अनुमान था. जबकि EBITDA/PBT/PAT में 4.8%/28.6%/20.1% सालाना आधार पर गिरावट रही है. आटो, आयल, गैस, मेटल, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में गिरावट से PAT पर असर हुआ. ब्रोकरेज हाउस ने FY21/FY22E के लिए निफ्टी EPS के अनुमान में 9%/6% की कटौती की है.

लॉर्जकैप: ICICI बैंक, भारती एयरटेल, इंफोसिस, HUL, HDFC, डाबर, M&M, रिलायंस इंडस्ट्रीज

मिडकैप: ABFRL, TCPL, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, अलकेम, LT इंफोटेक, गुजरात गैस, JSPL, मदरसन सूमी

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

