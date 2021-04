Best Stocks: बेहतर नतीजों से ये 4 शेयर बने ब्रोकरेज की पसंद, निवेशकों को मिल सकता है 46% तक रिटर्न

Brokerage Favourite Stocks: मार्च तिमाही के लिए अर्निंग सीजन जारी है. प्रमुख आईटी, बैंक और एनबीएफसी, एफएमसीजी और आटो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं. अबतक के नतीजों की बात करें तो यह मिले जुले रहे हैं, लेकिन उम्मीद बढ़ाने वाले हैं. आईटी कंपनियों में टीसीएस और इंफोसिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है. इंफोसिस ने जो गाइडेंस रखा है, वह बेहद पॉजिटिव है. इसी तरह से बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर से ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस के नतीजे बेहतर रहे हैं, हालांकि HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं रहे. फिलहाल कंपनियों के नतीजों के बाद से शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस अपनी राय बना रहे हैं. कुछ शेयर उनकी पसंद की लिस्ट में शामिल हुए हैं और उन्होंने उनमें निवेश की सलाह दी है. जानते हैं ऐये शेयरों की लिस्ट…..

निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक घाटे से मुनाफे में आ गया है. बैंक को मार्च तिमाही में 2677 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ जो अब तक किसी एक तिमाही में सबसे अधिक है. पिछले साल समान तिमाही में बैंक को 1387.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. मार्च तिमाही में बैंक की नेट इनकम भी सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 7555 करोड़ रुपये पहुंच गई. प्रोविजंस और contingencies 58 फीसदी की गिरावट के साथ 3295 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 7730 करोड़ रुपये था. सालाना आधार पर बैंक की लोन बुक में 12 फीसदी और तिमाही आधार पर 8 फीसदी की मजबूत ग्रोथ हुई है. इस दौरान बैंक का कॉरपोरेट लोन 16 फीसदी और रीटेल लोन 11 फीसदी बढ़ा है.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने एक्सिस बैंक खरीददारी की सलाह देते हुए शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 1025 रुपये तय किया है. एक्सिस बैंक के शेयर की करंट प्राइस 700 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से इसमें 46 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सूईस ने इंफोसिस पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 1810 रुपये तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 1350 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 17 फीसदी बढ़कर 5076 करोड़ रुपये हो गया है. CC टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 2 फीसदी रही है. इस दौरान USD रेवेन्यू ग्रोथ 2.8 फीसदी रही.

हालांकि EBIT मार्जिन 90bp घटकर 24.5 फीसदी रह गया. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.3 फीसदी घटा है. पॉजिटिव यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंफोसिस ने कॉन्सटैंट करेंसी (CC) के आधार पर 12 से 14 फीसदी का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस सामने रखा है. कंपनी ने आगामी कारोबारी साल के लिए अपना EBIT मार्जिन ग्रोथ फोरकास्ट 22 से 24 फीसदी तक घोषित किया है.

ICICI बैंक ने मार्च तिमाही में रिटेल, एसएमई और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो हर सेग्‍मेंट में ग्रोथ दिखाई है. कोर आपरेटिंग परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा. हालांकि म्‍यूटेड फी इनकम और ट्रीजरी लॉस से मुनाफे पर कुछ असर हुआ है. बैंक की एसेट क्‍वालिटी में अच्‍छा खासा सुधार हुआ है जो सबसे पॉजिटिव फैक्‍टर है. रीस्‍ट्रक्‍चर लोन कुल लोन का 0.5 फीसदी रहा है. बैंक का स्टैंडअलोन प्रॉफिट करीब 260.5 फीसदी बढ़कर 4,402.61 करोड़ रुपए रहा है. नेट इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम में ग्रोथ रही.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 750 रुपये का लक्ष्‍य तय किया है. ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी ICICI बैंक पर खरीददारी की सलाह दी है और शेयर के लिए लक्ष्‍य 825 रुपये तय किया है. करंट प्राइस 600 रुपये के आस पास है. इस लिहाज से शेयर में 37 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

बजाज फाइनेंस का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़कर 1347 करोड़ रुपए रहा है. नेट इंटरेस्ट इनकम में मामूली कमी आई है और यह 4659 करोड़ रुपए रही है. कंपनी ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 10 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का एलान किया है. चौथी तिमाही में लोन लॉस और प्रोविजनिंग पर खर्च 1231 करोड़ रुपए रहा, जिससे प्रॉफिट को सपोर्ट मिला. ग्रॉस NPA घटकर 1.79 फीसदी पर आ गया, वहीं NPA घटकर 0.75 फीसदी रहा.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीद की सलाह देते हुए इसका लक्ष्य 5865 रुपये तय किया है. मंगलवार के बंद भाव 4873 रुपये के लिहाज से इसमें आगे 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. वहीं ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 6000 रुपये तय किया है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 23 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

(नोट- हमने यहां सलाह कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्‍सपर्ट की राय लें.)

