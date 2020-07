नतीजों के बाद TCS में गिरावट; क्या करें निवेशक? शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें

गुरूवार को तिमाही नतीजे जारी करने के बाद सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है. टीसीएस का शेयर आज करीब 1 फीसदी कमजोर होकर 2176 रुपये के भाव पर आ गया. गुरूवार को यह 2204 रुपये पर बंद हुआ था. असल में टीसीएस के लिए जून तिमाही के नतीजे कुछ कमजोर रहे. कंपनी के प्रदर्शन पा लॉकडाउन का असर दिखा. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी टीसीएस के शेयरों के आउटलुक को लेकर अपनी राय बनाने लगे हैं. कुछ का मानना है कि आगे यह कोविड 19 के दबाव से निकलकर आउटपरफॉर्म कर सकता है तो कुछ मान रहे हैं कि अभी शेयर पर दबाव रहेगा. कुछ ने इंतजार करने की बात कही है.

जून तिमाही में TCS का प्राफिट बिफोर टैक्स (PBT) 9,504 रहा है जो तिमाही आधार पर 9.6 फीसदी और सालाना आधार पर 10.65 फीसदी कमजोर है. जून तिमाही में नेट प्रॉफिट में सालाना आणार पर 13.81 फीसदी गिरावट आई और यह 7,008 करोड़ रहा. जबकि ज्यादातर एक्सपर्ट से मुनाफे में 6 फीसदी के आस पास गिरावट का अनुमान दिया था. लाइफ साइंस और हेल्थ केयर को छोड़कर कंपनी के सभी पर्टिकल में कमजोरी देखने को मिली है. हालांकि इस दौरान कंपनी को कुछ बड़ी डील हासिल करने में सफलता मिली है. कई डील पाइपलाइन में हैं, जो पॉजिटिव संकेत हैं. मैनेजमेंट का मानना है कि टीसीएस दिसंबर तिमाही से ग्रोथ की पटरी पर लौट आएगा. जबकि BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस) में इसी तिमाही से रिकवरी दिखेगी.

CLSA

रेटिंग: आउटपरफॉर्म

ब्रोकरेज हाउस CLSA का माना है कि जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन TCS दबाव से निकल जाएगी. कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है. मैनेजमेंट की कमेंट्री में आत्मविश्वास दिखा है. मैनेजमेंट को दूसरी छमाही में कंपनी के ग्रोथ ट्रैक पर लौटने की पूरी उम्मीद है. बीएफएसआई डिमांड भी बेहतर संकेत हैं. ब्रोकरेज ने आउटपरफॉर्म रेटिंग देते हुए 2240 रुपये का लक्ष्य दिया है.

मोतीलाल ओसवाल

रेटिंग: न्यूट्रल

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि टीसीएस के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं. कोविड 19 से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर होने के चलते तिमाही नतीजों पर असर दिखा है. लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी को इस तिमाही में अचछी डील हासिल करने में सफलता मिली है. कुछ मजबूत डील पाइपलाइन में भी है. मैनेजमेंट का पूरा प्रयास कंपनी को ग्रोथ के ट्रैक पर वापस लाना है. हालांकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 2300 रुपये का लक्ष्य रखा है.

एमके ग्लोबल

रेटिंग: सेल

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार टीसीएस के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं. मुनाफे पर कोविड 19 का असर दिखा. हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कंपनी सितंबर तिमाही के बाद ग्रोथ के पटरी पर लौटेगी. ब्रोकरेज ने FY21/22E EPSते हुए शेयर में बेचने की सलाह दी है. इसके लिए 1750 रुपये का लक्ष्य रखा है. वहीं ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर में होल्ड की सलाह दी है.

Macquarie

रेटिंग: न्यूट्रल

ब्रोकरेज का माना है कि अभी ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता रहेगी. टीासीएस के एबिट मार्जिन में वित्त वर्ष 2021 में 80 बेसिस प्वॉइंट की गिरावट आ सकती है. हालांकि वित्त वर्ष 2022 में यह 160 बेसिस प्वॉइंट इंप्रूव हो सकता है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए रेटिंग आउटपरफॉर्म से घटाकर न्यूट्रल कर दी है. शेयर के लिए 1900 रुपये का लक्ष्य रखा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.