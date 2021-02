BPCL Privatisation: सरकार का बीपीसीएल के विनिवेश को जून तक पूरा करना लक्ष्य

सरकार BPCL की रणनीतिक बिक्री को जून तिमाही में खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. यह बयान डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी (DIPAM) के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को दिया है. पांडे ने आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड द्वारा आयोजित एक इवेंट में कहा कि उन्हें लगता है कि वे वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही को लक्ष्य मान रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बात अब आगे बढ़ चुकी है. उनकी प्रक्रिया वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की है, और उन्हें वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए सभी सावधानियां लेनी होंगी. सरकार को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल रिटेलर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में हिस्सेदारी खरीदने के लिए तीन प्रारंभिक बोलियां मिली हैं. खनन से लेकर तेल का समूह वेदांता ने नवंबर में कन्फर्म किया था कि उसने सरकारी BPCL में 52.98 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) रखा है. अन्य दो बोली लगाने वाले ग्लोबल फंड कहे जा रहे हैं, जिनमें से एक अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है.

पांडे ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण मुश्किल काम है. हालांकि, यह तब प्राप्त होता, जब प्राइवेट सेक्टर ब्राउनफील्ड अधिग्रहण में रूचि दिखाता है. उन्होंने कहा कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की रूचि कई कदमों से रिवाइव हुई है, जो सरकार ने अर्थव्यवस्था, प्रोत्साहन, कैपेक्स के तौर पर लिए हैं, वे उम्मीद करते हैं कि वे आएं और विनिवेश को कैपिटल फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बना लें, जिसमें ब्राउनफील्ड असेट्स शामिल हैं, जिन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है.

पांडे ने कहा कि सरकार ने CPSEs की बिक्री करने के लिए EoI आमंत्रित किए हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी बोली लगाकर रूचि दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत पड़ती है और अगर हमारे पास कुछ पेश करने के लिए तो उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्हें लेने के लिए रूचि दिखाएगा.

