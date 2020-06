Boycott China: दिल्ली के बजट होटलों में चीनी नागरिकों को नहीं मिलेगा कमरा, चाइनीज सामान का भी नहीं होगा इस्तेमाल

दिल्ली के बजट होटलों एवं गेस्ट हाउसेज ने कनफेडेरशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के चीनी सामान के बहिष्कार के आह्वान को अपना समर्थन दे दिया है. दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन (DHROA) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा. दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75 हजार कमरे हैं.

दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र गुप्ता ने कहा है कि चीन जिस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है और उसने जिस तरीके से भारतीय सैनिकों की नृशंस हत्या की है, उसको लेकर दिल्ली के सभी होटल व्यवसायियों में बेहद गुस्सा है. ऐसे समय में जब कैट ने देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाया है, उसमें दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस व्यवसायी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे. इसी को देखते हुए हमने यह फैसला किया है कि अब से दिल्ली के किसी भी बजट होटल अथवा गेस्ट हाउस में किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा.

इसके अलावा मथुरा-वृंदावन की होटल एसोसिएशन ने भी कैट के चीनी सामान के बहिष्कार अभियान का समर्थन किया है और मथुरा-वृंदावन के होटलों में चीनी नागरिकों को न ठहराने की घोषणा की है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि कैट द्वारा शुरू किए गए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान से देश के विभिन्न वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में कैट अब ट्रांसपोर्ट, किसान, हॉकर्स, लघु उद्योग ,उपभोक्ता स्वयं उद्यमी, महिला उद्यमी के राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क कर उन्हें भी इस अभियान से जोड़ेगा.

वहीं दूसरी ओर कैट देश के मीडिया वर्ग, प्राइवेट संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी, शिक्षक वर्ग, आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी, आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, धर्मगुरू, मोटिवेशनल स्पीकर्स, रिटायर्ड जज एवं न्यायिक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरी, रिटायर्ड अधिकारी, सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारी, देश भर में काम कर रहे पुलिसकर्मी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसी पैरा मिलिट्री फोर्स के कार्यरत एवं रिटायर्ड अधिकारी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य अनेक वर्गों के संगठनों से संपर्क कर उन्हें भी “भारतीय सामान-हमारा अभिमान” अभियान से जोड़ेगा.

