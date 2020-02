लिपिस्टिक इफेक्ट: मंदी में बॉक्स ऑफिस का दम! 6 फिल्मों ने कमाए 200 करोड़ प्लस, कुल 5613 करोड़ रहा कलेक्शन

Box Office Collection In 2019: साल 2019 में आर्थिक मंदी के चलते ज्यादातर इंडस्ट्री पर दबाव रहा, लेकिन इस दौर में भी बॉक्स आफिस का जलवा रहा. 2019 में बॉक्स आफिस की कमाई में 27 फीसदी की भारी ग्रोथ रही और कुल कलेक्शन बढ़कर 5613 करोड़ रुपये हो गया. बाजार के विश्लेषक इसे ऐसी आर्थिक घटना के रूप में देख रहे हैं जब आर्थिक कठिनाई के दौर में लोग महंगे शौक के सस्ते विकल्पों में सुख ढूंढते हैं. केयर रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में इसे ‘लिपिस्टिक इफेक्ट’ बताया है, जिसमें महंगे श्रृंगार के अभाव को सस्ती लिपिस्टिक से ढंका जाता है.

घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन साल 2019 में 27 फीसदी बढ़कर 5613 करोड़ रुपये हो गया है और पिछले 5 सालों में साल दर साल इसमें 13.4 फीसदी की सालाना ग्रोथ रेट को दर्शाता है. पिछले 5 सालों में आर्थिक विकास दर में गिरावट देखने को मिली है. रिपोर्ट के अनुसार छोटे खर्चों के संदर्भ में आये बदलाव के अलावा, बेहतर सामग्री और सिनेमा टिकटों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में गिरावट ने भी फिल्म उद्योग की मदद की है.

2019: फिल्म की औसत कमाई 23 करोड़

एक फिल्म की औसत कमाई 15 फीसदी बढ़कर 23 करोड़ रुपये हो गई, जबकि टॉप-10 फिल्मों ने वर्ष के दौरान राजस्व के 42 फीसदी हिस्सेदारी को हासिल किया. इसमें कहा गया है कि एक हॉलीवुड फ्रैंचाइजी ‘एवेंजर्स: एंडगेम्स’ को 2019 में भारतीय दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया और यह सबसे सफल कमर्शियल फिल्म के रूप में उभरा. इस फिल्म ने अकेले 373 करोड़ रुपये की कमाई की.

6 फिल्मों ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की

2018 की 7 फिल्मों के मुकाबले साल 2019 में 13 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, जबकि बॉलीवुड की 6 फिल्मों ने 2019 में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अब फिल्मों की, अपने बॉक्स आफिस कलेक्शन के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है. इसके लिए आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ का हवाला दिया, जिसने अपने 1968 करोड़ रुपये के कुल कलेक्शन का तीन-चौथाई से अधिक कमाई विदेशी बाजारों से की. चीन, मध्य पूर्व, ताइवान, मलेशिया, हांगकांग और यूके में भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है.

सस्ता हुआ टिकट

औसत टिकट की कीमत दिसंबर तक के 9 महीने में घट गई है, जिसका मुख्य कारण जीएसटी दरों में गिरावट आना है. इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह कर 50 फीसदी के स्तर से नीचे आ गया है.

