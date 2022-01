boAt IPO: 2000 करोड़ का इश्यू लाने की तैयारी, पैरेंट कंपनी Imagine Marketing ने जमा कराए दस्तावेज, चेक करें डिटेल

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉन्ड boAt का जल्द ही IPO आ सकता है. (image: pixabay)

New IPO to Launch in 2022: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉन्ड boAt का जल्द ही IPO आ सकता है. लीडिंग डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर, ऑडियो-फोकस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड boAt की ओनर कंपनी Imagine Marketing ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉसापेक्टस (DRHP) फाइल किया है. DRHP के मुताबिक इश्यू का साइज 2000 करोड़ रुपये होगा. इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाने के अलावा ऑफर फॉर सेल (OFS) भी होगा. अगर आप इस इश्यू के आने का इंतजार कर रहे हैं तो पहले कंपनी के प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है. 2000 करोड़ का IPO DRHP के मुताबिक boAt के IPO का साइज 2000 करोड़ रुपये का होगा. इसमें 900 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 1100 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. इसके तहत मौजूदा शेयरहोल्डर अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे.इसमें boAt के कोफाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता 150 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे. वहीं निवेशक साउथ लेक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा करीब 800 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की जाएगी. मिलने वाले फंड का कहां होगा इस्तेमाल IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने या पूर्व भुगतान करने के लिए करेगी. प्रीपेमेंट या शिड्यूल्ड रीपेमेंट कंपनी को इक्विटी रेश्यो के अनुकूल डेट को बनाए रखने में सहायता करेगा. और इसके साथ ही बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन में भी मदद मिलेगी. इस इश्यू के लिए Axis Capital, BoFA Securities, Credit Suisse Securities, ICICI Securities बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे. कंपनी के बारे में कंपनी की शुरूआत 2013 में हुई थी और 2014 में boAt के नाम से लॉन्च किया गया. ईयरफोन, स्पीकर, हेडसेट और स्मार्टवाच में कंपनी की मार्केट में स्थिति मजबूत है. कंपनी का कहना है कि वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2021 के बीच कंपनी के आपरेटिंग रेवेन्यू में 141 फीसदी CAGR की दर से एनुअल ग्रोथ रही है, जबकि कंपनी ने इस दौरान मुनाफा भी बनाए रखा है.

