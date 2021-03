भारत की पहली प्राइवेट इंटरनेट प्रोवाइडर Sify में हिस्सेदारी खरीद सकती है Blackstone, वैल्यूएशन पर उलझन

अमेरिकी अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी Blackstone Group भारत की पहली प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Sify Technogies में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है. कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने अपनी कंपनी का वैल्यूशन 100-120 करोड़ डॉलर लगाया है. यह जानकारी मामले से परिचित एक शख्स ने दी जिसने अपनी पहचान सार्वजनिक करने से इनकार किया है क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच बातचीत अभी तक पर्दे के पीछे ही चल रही है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ब्लैकस्टोन किस वैल्यूशन के आधार पर माइनरिटी स्टेक खरीदेगी. वहीं, दूसरी तरफ गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान सिफी के एडीआर (अमेरिकन डिपॉडिटरी रिसीट्स) में 12.3 फीसदी की गिरावट आई जिसके चलते कंपनी का वैल्यूशन 48.4 करोड़ डॉलर रह गया. ब्लैकस्टोन और सिफी ने मामले के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

सिफी डेटा सेंटर ऑपरेट्स करती है और यह देश का सबसे बड़ा मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग या एमएलपीएस नेटवर्क ऑपरेट करती है. इसके चेयरमैन राजू वेगेस्ना और सीईओ कमल नाथ हैं. पिछले महीने जनवरी में अर्निंग कॉल में कंपनी ने कहा था कि वह अपने डेटा सेंटर का विस्तार कर रही है और वह मुंबई, नोएडा व चेन्नई समेत कई शहरों में अपने डेटा सेंटर स्थापित करेगी. सिफी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1998 में यह देश की पहली प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थी. यह फॉर्च्यून 500 सूची में भी शामिल है. यह देश के 1600 से अधिक शहरों में सेवाएं प्रदान करती है और इसकी उत्तरी अमेरिका, यूके व सिंगापुर में भी उपस्थिति है.

पिछले कुछ महीनों में ब्लैकस्टोन ने भारत में कई डील किए हैं. उसमें पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ग्लास यूनिट को एक्वायर किया है और डेवलपर प्रेस्टिज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से रीयल एस्टेट एसेट्स को भी एक्वायर किया है. इसके अलावा देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में शुमार Aadhaar Housing Finance Ltd. को भी ब्लैकस्टोन ने एक्वायर (मेजॉरिटी शेयरहोल्डिंग) कर लिया है और इसने पिछले महीने जनवरी 2021 में बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन किया है जिसके तहत कंपनी 100 करोड़ डॉलर जुटाएगी.

(Input: Sify website)

