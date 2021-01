Aadhar Housing Finance IPO: ब्लैकस्टोन बैक्‍ड आधार हाउसिंग फाइनेंस का 7300 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने का प्‍लान है. न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक इसके लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास दस्‍तावेज जमा कराए हैं. ब्‍लैकस्‍टोन दुनिया की जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. आईपीओ में 1500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. जबकि आफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स 5800 करोड़ के शेयर बेचेंगे. माना जा रहा है कि अगर मंजूरी मिलती है तो कंपनी इसी साल अपना आईपीओ ला सकती है.

बता दें कि अमेरिका बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्‍लैकस्‍टोन भारत की लीडिंग कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी आधार हाउसिंग फाइनेंस की मालिक है. भारत में अभी आईपीओ मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. सितंबर 2020 से अब तक आए ज्‍यादातर आईपीओ को निवेशकों का अच्‍छा रिस्‍पांस मिला है. इस वजह से कंपनी इसी साल अपना आईपीओ लाना चाहती है.

न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्‍तेमाल कंपनी भविष्‍य में अपनी कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में करेगी. वहीं कंपनी शेयर बाजार में लिस्‍ट होकर अपने ब्रांड नाम को और बढाना चाहती है. वहीं अपने इक्विटी शेयरों के लिए पब्लिक मार्केट बनाना चाहती है.

आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पहले DHFL व्‍यासा हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था. इसे व्‍यासा बैंक ने दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर शुरू किया था. आधार हाउसिंग फाइनेंस का फोकस लो इनकम सेग्‍मेंट होम फाइनेंसिग की ज्‍यरतों को पूरा करने पर है. कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर और मिडिल क्लास को घर ले लिए मोर्गेज लोन उपलब्ध कराती है.

साल 2019 में अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्‍लैकस्‍टोन ने 2200 करोड़ रुपये में DHFL और वाधवन ब्रदर्स से आधार हाउसिंग फाइनेंस का 98.7 फीसदी हिस्सा खरीदा था. 31, मार्च 2020 तक कंपनी के पास कुल 11,432 करोड़ रुपये से एसेट्स थे. वहीं, 2020 में कंपनी को 189 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. कपनी के देशभर में 292 ब्रांच हैं जो 20 राज्यों में हैं.

(एजेंसी से भी इनपुट)

