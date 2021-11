Bitcoin का मूल्य JPMorgan Chase और Visa के संयुक्त Mcap के दोगुने से ज्यादा, जानिए क्या है इसमें उछाल की वजह

वैश्विक स्तर पर निवेशकों और सरकारों के बीच बिटकॉइन (Bitcoin) की बढ़ती स्वीकार्यता की वजह से हाल के दिनों में इसके मूल्य में भारी उछाल आया है. इसकी वजह से यह सभी क्रिप्टो के मार्केट कैप (Mcap) यानी दो लाख 70 हजार करोड़ डॉलर के 50 फीसदी से ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया है. फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस कैटेगरी में बिटकॉइन का वर्तमान मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग एक लाख 16 हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. यह दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों जेपी मॉर्गन चेज़ (JPMorgan Chase) और वीज़ा (Visa) के संयुक्त मार्केट कैप के दोगुने से ज्यादा है.

CompanyMarketCap.com के आंकड़ों के अनुसार, इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक दोनों फर्मों का संयुक्त कारोबार 97,460 करोड़ डॉलर का है, जिसमें जेपी मॉर्गन चेज़ का मार्केट कैप 50,320 करोड़ डॉलर और वीज़ा का 47,143 करोड़ डॉलर है. अहम बात यह है कि इथेरियम का मार्केट कैप (53,840 करोड़ डॉलर) भी जेपी मॉर्गन चेस के मार्केट कैप से ज्यादा है. हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी और कंपनियों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि क्रिप्टो एक पीयर-टू-पीयर सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं. CompaniesMarketCap में पब्लिक कंपनियों, कीमती धातुएं जैसे सोना और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) भी शामिल हैं. जेपी मॉर्गन और वीज़ा के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में अन्य टॉप कंपनियां क्रमशः बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America), मास्टरकार्ड और PayPal थीं, जिनका मार्केट कैप क्रमशः 39200 करोड़ डॉलर, 33900 करोड़ डॉलर और 26700 करोड़ डॉलर है.

यूएस में ETF की शुरुआत से बिटकॉइन 60 हजार के पार

बिटकॉइन 18 अक्टूबर को 60 हजार डॉलर को पार कर गया था. बिटकॉइन में यह उछाल यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को मंजूरी देने की वजह से हुआ था. हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक यह CoinMarketCap के आंकड़ों के अनुसार 62 हजार डॉलर के निशान पर कारोबार कर रहा है. अन्य क्रिप्टोकरेंसी की बात करें तो Altcoins में भी उछाल रहा. पिछले सात दिनों में, Solana में टॉप 10 क्रिप्टो में सबसे ज्यादा 33 फीसदी का ग्रोथ हुआ है. इसके बाद, Polkadot में 26 फीसदी, और Binance Coin की कीमतों में 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, Meme coins Dogecoin ने 0.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जबकि Shiba Inu में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट आई.

डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म CoinShares के वीकली रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में क्रिप्टो फंड और एसेट में निवेश लगभग 150 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया था, जबकि सप्ताह के दौरान टोटल क्रिप्टो एसेट अंडर मैनेजमेंट 7920 करोड़ डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

