Bitcoin: बिटक्वॉइन नए रिकॉर्ड की ओर; क्यों आ रही है तेजी, क्या डिजिटल गोल्ड का बन रहा है विकल्प?

Bitcoin on 3 Year High: कोरोना महामारी के कारण आर्थिक अनिश्चितता के दौर में क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वॉइन एक बार फिर ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने की तरफ है. बिटक्वॉइन के भाव इस समय 18 हजार डॉलर के स्तर को पार चुके हैं. यह तीन साल का रिकॉर्ड भाव है. इस साल मार्च में यह 4900 के स्तर पर लुढ़क गया था जिसके बाद अब यह 20 हजार के स्तर को पार करने की ओर है. तीन साल पहले भी दिसंबर 2017 में बिटक्वॉइन के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे. उस समय यह 20 हजार के स्तर से बस कुछ ही दूर था. दिसंबर की शुरुआत में इसने 19 हजार का स्तर भी पार कर दिया था. हालांकि उसके एक ही महीने बाद यह क्रैश कर गया और उसके भाव 50 फीसदी से भी नीचे चले गए. इस बार भी ऐसा होने की कितनी संभावना है, आइए देखते हैं.

क्रिप्टो डेटा प्रोवाइडर स्क्यू के मुताबिक सीएमई ग्रुप इंक पर ओपन इंट्रेस्ट बिटक्वॉइन फ्यूचर्स की कुल वैल्यू इस हफ्ते 100 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर चुकी है. दिसंबर 2017 में इसकी लांचिंग के बाद से यह पहली बार हुआ है. सभी ऑप्शंस मार्केट में कुल पोजिशंस की बात करें तो यह आंकड़ा 400 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर चुका है.

डिजिटल एसेट एक्सचेंज डिजिटल करेंसी एक्सचेंज और प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटेक्स के फाउंडर और सीईओ मोनार्क मोदी का कहना है कि बिटक्वॉइन में जो तेजी देखने को मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल निवेशकों, इंवेस्टमेंट बैंक और पेमेंट कंपनीज का निवेश बढ़ रहा है. अमीर लोग इसे डिजिटल गोल्ड के विकल्प के रूप में देख रहे हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी अपने निवेश के तरीकों में बदलाव कर रहा है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय-तकनीकी कंपनी पेपाल ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इंवेस्टमेंट बैंक जेपीमॉर्गन चेज ने भी स्टेबलकॉइंस के जरिए इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम्स पर आधारित ब्लॉकचेन को एडॉप्ट किया है. इसके अलावा कई देशों में अब इसे लेकर सकारात्मक नियमन के कारण भी इसके भाव में तेजी आ रही है. मोदी के मुताबिक अगली कुछ तिमाही में बिटकॉइन 22 हजार के भी स्तर को पार कर सकता है.

(ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स से भी इनपुट)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.