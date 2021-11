Cryptocurrency Regulation: क्रिप्टोकरेंसी में रिकवरी शुरू, Bitcoin, Ethereum समेत कई करेंसी के दाम में तेजी

सरकार की ओर से प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिए बिल लाने की तैयारियों के बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई थी. लेकिन अब इसे रिकवरी हो रही है. रुपये के लिहाज से देखें तो पिछले 24 घंटों में बिटक्वाइन ( Bitcoin), इथेरियम ( Ethereum) बैलेंस क्वाइन ( Balance Coin ) जैसी क्रिप्टोकरेंसी में रिकवरी दिखनी शुरू हो गई है. Wazirx के डेटा के मुताबिक बिटक्वाइन की कीमत में 6.34 फीसदी की तेजी आई है. वहीं इथेरियम 5.55, बिनांस क्वाइन 11.7 , टिथर 8 , सोलाना 5.22 और Dogecoin 10.45 फीसदी बढ़े हैं.

एक्सचेंज के मुताबिक बिटक्वाइन 44.79 लाख रुपये पर ट्रेड कर रहा है वहीं इथेरियम, Dogecoin और Shiba Inu की कीमत 3.36 लाख और 16.7 लाख रुपये है. सरकार की ओर से प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के लिए बिल लाने की तैयारियों का विदेश में कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है.एसेट हेज फंड ARK36 में क्रिप्टो/Digital Asset में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिकिल मोर्च का कहना है कि फिलहाल यह साफ नहीं है कि सरकार की ओर से प्रस्तावित बैन का दायरा क्या होगा. इसमें कुछ अपवाद की भी बात की गई है. हालांकि अगर बिल का मकसद निवेशकों की सुरक्षा का होगा तो इसके तहत रेगुलेशन के सख्त नियम बनाए जाएंगे ताकि यह प्रोफेशनल निवेशक ही इसमें आएं. आम निवेशकों को नुकसान न हो.

इसके साथ ही अभी यह तय नहीं है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के दायरे में कौन से क्रिप्टोकरेंसी आएंगे. प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी वे करेंसी हो सकते हैं, जो आरबीआई जैसे केंद्रीय नियामक के तहत आ सकें.देश में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के लिए संसद में बिल लाए जाने की खबर के बाद प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में हड़कंप मच गया था. एक्सचेंजों में पैनिक सेलिंग तेज हो गई और इससे इनका वॉल्यूम तीन गुना हो गया. इससे बिटक्वाइन, इथेरियम और दूसरे प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के साथ ही लोकल क्रिप्टोकरेंसी में भी काफी गिरावट देखने को मिली.

