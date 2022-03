Biocon: ये फार्मा स्टॉक दे सकता है 25% का हाई रिटर्न, 330 करोड़ की बड़ी डील बनेगी बूस्टर, ब्रोकरेज हाउस की राय

Biocon की सहायक बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने हाल ही में बायोसिमिलर प्लेयर वियाट्रिस इंक के कारोबार अधिग्रहण के लिए 333 करोड़ डॉलर की बड़ी डील की है.

बायोफार्मास्युटिकल कंपनी Biocon के शेयरों में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है. (pixabay)

भारत की बायो फार्मास्युटिकल कंपनी Biocon के शेयरों में आज भी दबाव देखने को मिल रहा है. कंपनी की सहायक बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने हाल ही में बायोसिमिलर प्लेयर वियाट्रिस इंक के कारोबार अधिग्रहण के लिए 333 करोड़ डॉलर की बड़ी डील की है. इस खबर के आने के बाद से शेयर डबल डिजिट तक टूट गया है. हालांकि कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को लेकर ब्रोकरेज हाउस का मिला जुला नजरिया है. कुछ ने शेयर में खरीदारी तो कुछ ने बेचने की सलाह दी है. वहीं कुछ ब्रोकरेज शेयर को लेकर न्यूट्रल भी हैं. शेयर के लिए 430 रुपये का टारगेट ब्रोकरेज हाउस की आरे से दिया गया है जो करंट प्राइस 344 रुपये से 25 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में Neutral रेटिंग दी है. शेयर के लिए 385 रुपये का टारगेट दिया है जो करंट प्राइस 344 रुपये से 10 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज ने डील के चलते FY23E/FY24E EPS अनुमान 3.4%/15% बढ़ाया है. वहीं FY22-24E के लिए सेल्स/PAT CAGR 36%/56% रहने का अनुमान जताया है. कमर्शियलाइज्ड बायोसिमिलर में बेहतर ट्रैक्शन का फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज का कहना है कि बायोकॉन के बायोसिमिलर/स्माल मालेक्यूल का ओवरआल आउटलक बेहतर है. हालांकि करंट वैल्युएशन के चलते स्टॉक में बहुत ज्यादा अपसाइड के चांस नहीं हैं. ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में होल्ड की सलाह दी है. शेयर के लिए 353 रुपये का टारगेट है. ब्रोकरेज का कहना है कि डील के बाद BBL का नेट डेट लेवल बढ़कर 150 करोड़ डॉलर हो जाएगा. वहीं नेट डेट/EBITDA 4 गुना होगा. इससे नियर टर्म में फाइनेंशियल पर असर होगा. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने Biocon में निवेश की सलाह दी है और 420 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि यह डील कंपनी के लिए लंबी अवधि में बेहतर साबित होगी. हालांकि इससे डेट लेवल बढ़ेगा और मुनाफे पर असर होगा. हालांकि ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपेंशन के लिए ​न्यू जियोग्राफिज पर फोकस रहने का फायदा आगे मिलेगा. ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस CLSA ने बिकवाली की सलाह दी है और 310 रुपये का टारगेट दिया है. हालांकि जेफरीज ने निवेश की सलाह देते हुए 413 रुपये का टारगेट दिया है. जबकि गोल्डमैन सैक्स ने शेयर में 430 रुपये का टारगेट दिया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

