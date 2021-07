दिग्गज बायोफार्मा कंपनी Biocon का मुनाफा 36 फीसदी गिरा, जेनेरिक दवाओं और स्पेशल आइटमों की बिक्री घटने से लगा झटका

दिग्गज बायोफार्मा कंपनी Biocon के पहली तिमाही के मुनाफे में 35.39 फीसदी की गिरावट आई है. 30 जून को खत्म हुई तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट गिर कर 108.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी के मुनाफे में इस गिरावट की मुख्य वजह रही इसके सहयोगी स्टार्टअप Bicara Therapeutics Inc को हुआ घाटा. पिछले वित्त वर्ष ( 2020-21) की पहली तिमाही में कंपनी को 167.8 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के जेनेरिक सेगमेंट का रेवेन्यू 22 फीसदी घट कर 486 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 621 करोड़ रुपये था.

कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1807.08 करोड़ रुपये रहा. जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1712.1 करोड़ रुपये रहा था. कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण शॉ मजूमदार (Kiran Shaw) ने कहा कि कोविड की वजह से ऑपरेशनल दिक्कतों ने कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को धीमा कर दिया . बेंगलुरू और हैदराबाद दोनों जगह कंपनी की API फैसिलिटीज में उत्पादन में बाधा पहुंची. इससे रेवेन्यू ग्रोथ को झटका लगा.

कंपनी ने कहा है कि इसकी बोस्टन स्थित सहयोगी स्टार्ट-अप Bicara Therapeutics Inc के घाटे ने मुनाफे को प्रभावित किया है. किरण शॉ मजूमदार ने कहा कि इस साल कंपनी की कई दवाइयों को अप्रूवल मिल सकता है. भारत और मलयेशिया में इसकी निर्माण फैसिलिटी का USFDA का ऑनसाइट मुआयना होना है. अगर यह समय पर हो गया तो कंपनी की दवाइयों को जल्दी प्रूवल मिल सकता है. कंपनी की रिसर्च सर्विसेज की मांग तो बनी ही हुई है. हालांकि बायोसिमिलर्स बिजनेस के रेवेन्यू में गिरावट आई है. इसने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही ममें 758 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया. वहीं पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 692 करोड़ रुपये था.

बायोकॉन की फाइलिंग के मुताबिक इसके वाइस चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन शॉ 23 जुलाई 2021 को बोर्ड से रिटायर हो रहे हैं. एजीएम में कहा गया कि उन्होंने कंपनी को एक छोटी एंजाइम कंपनी से इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी बड़ा योगदान दिया है. आज बायोकॉन दुनिया भर में एक मशहूर बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी के तौर पर जानी जाती है. जॉन शॉ किरण शॉ मजूमदार के पति हैं

