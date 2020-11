Billionaires 2020: दुनिया में एलन मस्क तो भारत में अडानी की सबसे ज्यादा बढ़ी दौलत, शेयर में तेजी का मिला फायदा

Billionaires Wealth: भारत में भले ही मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) सबसे अमीर अरबपति कारोबारी हैं, लेकिन इस साल अडानी ग्रुप के हेड गौतम अडानी की दौलत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स पर मिली जानकारी के अनुसार, गौतम अडानी की दौलत में इस साल अबतक 1,910 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.43 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. बता दें कि इस साल अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी रही, जिससे गौतम अडानी की दौलत बढ़ी है. वैसे दुनिया के अमीरों की बात करें तो टेस्ला के एलन मस्क की दौलत में सबसे ज्यादा 9530 करोड़ डॉलर यानी 7.15 लाख करोड़ बढ़ोत्तरी हुई है.

1. गौतम अडानी, अडानी ग्रुप

इजाफा: 1910 करोड़ डॉलर यानी 1.43 लाख करोड़

कुल दौलत: 3040 करोड़ डॉलर यानी 2.28 लाख करोड़

2. मुकेश अंबानी, RIL

इजाफा: 1640 करोड़ डॉलर यानी 1.23 लाख करोड़

कुल दौलत: 7500 करोड़ डॉलर यानी 5.63 लाख करोड़

3. सायरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया

इजाफा: 596 करोड़ डॉलर यानी 44700 करोड़

कुल दौलत: 1470 करोड़ डॉलर यानी 1.10 लाख करोड़

4. शिव नाडर, HCL Tech

इजाफा: 489 करोड़ डॉलर यानी 36675 करोड़

कुल दौलत: 2060 करोड़ डॉलर यानी 1.55 लाख करोड़

5. अजीम प्रेमजी, विप्रो के पूर्व चेयरमैन

इजाफा: 441 करोड़ डॉलर यानी 33075 करोड़

कुल दौलत: 2270 करोड़ डॉलर यानी 1.70 लाख करोड़

6. आरके दमानी, D-Mart

इजाफा: 312 करोड़ डॉलर यानी 23400 करोड़

कुल दौलत: 1280 करोड़ डॉलर यानी 1 लाख करोड़

इस साल अडानी ग्रुप की कंपनियों में जोरदार तेजी रही है. अडानी ग्रीन के शेयरों ने 582 फीसदी की तेजी दिखाई है. वहीं, अडानी गैस और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 112 फीसदी और 86 फीसदी मजबूत हुए हैं. अडानी ट्रांसमिशन में 40 फीसदी और अदानी पोर्ट्स में 4 फीसदी की तेजी रही है. हालांकि, अडानी पावर के शेयर में इस साल 35 फीसदी से ज्यादा कमजोर हुए. गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य पोर्ट, हवाई अड्डा, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एग्रो बिजनेस, रियल एस्टेट, रक्षा और फाइनेंशियन सर्विसेज में है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.