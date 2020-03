प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, लॉकडाउन में बंद नहीं होगा फोन

दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऐसे ग्राहकों को ‘प्राथमिकता के साथ’ निर्बाध दूरसंचार सेवाएं देने पर कंपनियों की पहल की भी जानकारी मांगी है. कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 24 मार्च को 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी.

ट्राई ने सभी कंपनियों से कहा, ‘‘सार्वजनिक बंद के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है.’’ ट्राई का यह निर्देश 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है.

ट्राई ने कहा, ’’दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गई है. हालांकि, इस बंद से ग्राहक देखभाल केंद्रों और बिक्री केंद्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है.’’ नियामक ने कहा कि ऐसे में संभावना है कि प्रीपेड ग्राहक अपना टॉपअप या वैधता बढ़वाना चाहें. इसमें ऑफलाइन इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा बाधित हो सकती है. इसलिए ट्राई ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 30 मार्च सुबह 10:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 1071 हो गए हैं. इनमें से 942 एक्टिव केस हैं. अभी तक 99 लोग रिकवर हो चुके हैं. कोविड19 से मरने वालों की संख्या 29 दर्ज की गई है. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में अभी तक 193 मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने 215 मामलों की पुष्टि की है. वहीं, मंत्रालय के अनुसार, देश में कोविड19 से सबसे ज्यादा 8 मौत महाराष्ट्र में हुई है.

Input: PTI

