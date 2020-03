YES BANK कस्टमर्स ध्यान दें! अब आप किसी भी ATM से निकाल सकते हैं कैश

Yes Bank Crisis: रिजर्व बैंक (RBI) की पाबंदी के बाद विद्ड्रॉअल और ट्रांजेक्शन की भारी परेशानी झेल रहे यस बैंक (Yes Bank) कस्टमर्स को रविवार को बड़ी राहत मिली है. अब बैंक के ग्राहक किसी भी ATM से कैश निकाल सकेंगे. यस बैंक ने शनिवार देर रात ट्वीट कर यह जानकारी दी. RBI ने गुरुवार शाम यस बैंक पर रोक लगाते हुए ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 3 अप्रैल तक के लिए 50,000 रुपये तक कर दी थी. आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद यस बैंक के ग्राहक न तो एटीएम से पैसे निकाल पा रहे थे और न ही नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे. इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 20 घंटे की ज्यादा की पूछताछ के बाद यस बैंक के फाउंडर एवं पूर्व सीईओ राणा कपूर को रविवार तड़के करीब 3 बजे गिरफ्तार कर लिया.

Yes Bank Crisis: घंटों पूछताछ के बाद राणा कपूर गिरफ्तार

होली के त्योहार के दौरान यस बैंक पर लगी पाबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी बिजनेस अकाउंट वाले और सैलरी अकाउंट वाले ग्राहकों को हुई. ग्राहकों की बढ़ती परेशानी और पैनिक को देखते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास के बाद खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भरोसा जताया कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. जल्द ही लेनदेन सुचारू हो जाएगा.

You can now make withdrawals using your YES BANK Debit Card both at YES BANK and other bank ATMs. Thanks for your patience. @RBI @FinMinIndia

यस बैंक ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग और एटीएम सेवा ठप हो जाने के बाद बैंक की शाखाओं के बाहर लंबी-लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है. लोगों को अपने ही पैसे हासिल करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. इस बीच, यस बैंक ने शनिवार देर रात ट्वीट कर राहत की खबर दी कि यस बैंक या अन्य किसी भी दूसरे एटीएम से बैंक के ग्राहक पैसे निकाल सकते हैं. बैंक ने ग्राहकों के धैर्य के लिए शुक्रिया भी कहा है.

Yes Bank कैसे आया अर्श से फर्श पर, आपसी कलह से हुई थी शुरुआत

यस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई आगे आया है. स्टैट बैंक करीब 2450 करोड़ रुपये में यस बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा. रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को यस बैंक के रिवाइवल प्लान का मसौदा जारी दिया गया था. इस मसौदे यानी ड्रॉफ्ट पर आम जनता से 9 मार्च तक सुझाव या टिप्पणियां मांगी गई हैं.

