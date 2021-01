IPO मार्केट में पूरे हफ्ते रहेगी ‘बहार’, एक के बाद एक ये 3 कंपनियां दे रही हैं जेब भरने का मौका

Big Opportunity in IPO Market 2021: जनवरी 2021 के मौजूदा हफ्ते में एक के बाद एक कंपनियां आईपीओ ला रही हैं. इस पूरे ही हफ्ते में 18 जनवरी से 25 जनवरी तक आईपीओ मार्केट में बहार रहने वाली है. आईआरएफसी ने 18 जनवरी को आईपीओ लांच कर दिया है तो 20 जनवरी को इंडिगो पेंट और 21 जनवरी को होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही हैं. क्या साल 2020 की तरह इस साल भी आईपीओ मार्केट से कमाई होने वाली है. इस बात पर एक्सपर्ट अबतक पॉजिटिव दिख रहे हैं. ऐसे में आप भी इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट का पूरा फायदा उठा सकते हैं. जानते हैं तीनों कंपनियों के आईपीओ की डिटेल……

(प्राइस बैंड 25-26 रुपए)

भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) का 4600 करोड़ का IPO 18 जनवरी को खुल चुका है, जिसमें 20 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है. इसे पहले ही दिन 66 फीसदी सब्सक्रिप्समन मिला है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 25-26 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इस इश्यू में कम से कम 575 इक्विटी शेयरों के लिए बिड करना जरूरी होगा. अधिकतम 13 लॉट के लिए आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है.

क्या करना चाहिए निवेश?

आईआरएफसी के आईपीओ पर ब्रोकरेज हाउस रेलिगेयर ब्रोकिंग और एंजेल ब्रोकिंग ने सब्सओक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए. रेलवे के फाइनेंसिंग में IRFC का अहम योगदान है. आने वाले दिनों में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट पर फोकस रहेगा. ऐसे में IRFC के पास फाइनेंसिंग के बेहतर मौके बनेंगे. कंपनी की क्रेडिट रेटिंग मजबूत है. FY18-20 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट 21% और 26% CAGR के हिसाब से बढ़ा है.

(प्राइस बैंड 1488-1490 रुपए)

इंडिगो पेंट्स साल 2021 का दूसरा आईपीओ 20 जनवरी को ला रहा है. इंडिगो पेंट्स के आईपीओ में 22 जनवरी तक निवेश किया जा सकता है. इसके एंकर बुक के लिए बीडिंग 19 जनवरी यानी आज हो सकती है. इंडिगो पेंट्स की आईपीओ से 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. कंपनी के प्रमोटर्स और इनवेस्टर्स 58,40,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री कर रहे हैं. कर्मचारियों को इंडिगो पेंट्स के शेयर डिस्काउंट पर 148 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मिलेंगे।

इंडिगो पेंट्स का प्राइस बैंड 1488-1490 रुपए प्रति शेयर है. एक लॉट 10 शेयरों का है. इंडिगो पेंट्स देश की टॉप-5 पेंट कंपनियों में शामिल है. पूर्व इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड अंबेसडर हैं.

क्या करना चाहिए निवेश

सैमको सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्टर निराली शाह ने इंडिगो पेंट्स के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंडिगो पेंट्स देश की सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही पेंट कंपनी है. कंपनी के पास प्रोडक्टो का मजबूत पोर्टफोलियो है. कंपनी का ब्रांड नेम मजबूत है. एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रै्टेजी से कंपनी का कस्टबमर बेस भी मजबूत हो रहा है. कंपनी की बैलेंसशीट क्ली्न और मजबूत है. हालांकि इसके बाद भी वाइड डिस्ट्री ब्यूीशन प्रेजेंस सेट अप करने को लेकर कुछ चुनौतियां हैं. सेक्टडर के औसम से इसका वैल्युयएशन भी कुछ महंगा दिख रहा है.

(प्राइस बैंड 517-518 रुपये)

अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस साल 2021 का तीसरा आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी का आईपीओ इसी सप्ताह 21 जनवरी को खुलेगा. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का यह इश्यू करीब 1154 करोड़ रुपये का होगा. इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 517-518 रुपये तय किया गया है. 21 जनवरी से 25 जनवरी तक इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है.

होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ में लॉट साइज 28 शेयरों का होगा. यानी कम से कम 28 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अपर प्राइस बैंड 518 रुपये के लिहाज से देखें तो निवेशकों को इसमें कम से कम 14504 रुपये निवेश करना होगा. कंपनी लो इनकम क्लास और मिडिल क्लास कस्टमर्स को होमलोन देती है. कंपनी की वित्तीय सेहत मजबूत है.

(नोट- इन कंपनियों के आईपीओ में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस और एक्‍सपर्ट ने दी है. ये उनके निजी विचार हैं. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्‍सपर्ट की राय लें._

