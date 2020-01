मिडकैप और स्मालकैप के नाम होगा 2020, इन सेक्टर में बनेगा पैसा; देखें राकेश झुनझुनवाला की बजट विश लिस्ट

Rakesh Jhunjhunwala Top Bet: लगातार 2 साल से अंडरपरफॉर्म करने के बाद नए साल में मिडकैप और स्मालकैप शेयर आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. साल 2019 जहां लॉर्जकैप के नाम रहा, वहीं 2020 में ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. इस साल बैंक, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस स्टॉक के अलावा रूरल स्टॉक का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. बिल बुल के नाम से मशहूर शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने ET Now को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें कहीं हैं. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी के साथ ही कंजम्शन में भी रिकवरी देखने को मिलेगी, जिससे शेयर बाजार को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने बजट से भी काफी उम्मीदें जताते हुए अपनी कुछ विश लिस्ट भी बताई है.

राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि पिछले दिनों अर्थव्यवस्था में जिस तरह की सुस्ती दिखी, अब रिकवरी का फेज शुरू होगा. सरकार ने पिछलले दिनों जिस तरह के रिफॉर्म और स्पेंडिंग की योजनाएं बनाई हैं, निश्चित रूप से इसका असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा. बेहतर अर्थव्यवस्था से ही कंजम्शन को ग्रोथ मिलेगी, जो इस समय सुस्त है. देखने वाली बात यह है कि रिकवरी की यह स्पीड कितनी तेज होगी.

झुनझुनवाला ने कहा कि शेयर बाजार में उतरने का यह बहुत सही समय है. इस साल पिछले साल की तुलना में डबल डिजिट में रिटर्न मिल सकता है. बाजार के लिए 11200 से 11400 का बेस बेहतर है. जिस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज पिछले दिनों हुए हैं, उसका फायदा शेयर बाजार को होगा. उनका कहना है कि बाजार बेहद मजबूत नजर आ रहा है. तमाम निगेटिव खबरों के बाद भी बाजार का प्रदर्शन पिछले 2 से 3 महीनों में अच्छा रहा है.

झुनझुनवाला ने कहा कि पिछले दिनों देश में जीएसटी लागू किया गया था. इसका लांग टर्म इंपेक्ट बेहद अच्छा दिखने वाला है. हालांकि इसे लागू करने में शुरूआती दिक्कतें आती हें, लेकिन यह बाजार के लिए बेहद ही पॉजिटिव फैक्टर है. इसके अलावा रेरा औार बैंकरप्सी जैसे स्ट्रक्चरल चेंज बाजार को नई उंचाई दे सकते हैं. इन सबका असर आने वाले दिनों में दिखेगा.

राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि बजट से बाजार को बहुत सी उम्मीदें हें. हालांकि अगर सरकार बजट में लांग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में और राहत देती है तो इसका बेहद पॉजिटिव इंपैक्ट बाजार पर दिखेगा. उन्होंने कहा कि एलटीसीजी पर राहत का दायरा बढ़ाकर 2 साल किया जाना चाहिए. बजट में रियल्टी सेक्टर को भी राहत मिलनी चाहिए. इसके अलावा सरकार को इनकम टैक्स पर छूट का दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों के पास पैसा बचेगा तो मांग बढ़ेगी. डिविडेंड टैक्स को खत्म किया जाना चाहिए.

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि आने वाले दिनों में कॉरपोरेट व रिटेल बैंक शेयरों में जबरदस्त मुनाफा देखने को मिल सकता है. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक बड़ा गेमचेंजर बन सकता है. आने वाले दिनों में एनपीए का इश्यू कम होगा, वहीं क्रेडिट ग्रोथ बढ़़ेगी. इसका फायदा बैंकिंग शेयरों को मिलेगा. इसके अलावा फाइनेंशियल स्टॉक, रूरल स्टॉक और इंश्योरेंस स्टॉक में अच्छा मुनाफा निवेशकों को मिल सकता है. स्टॉक पर उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स और टाइटन आगे जेम्स बन सकते हैं.

