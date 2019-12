Jio का टावर एसेट 25,215 करोड़ में ब्रुकफील्ड को बेचेगी RIL; डील की रकम से चुकाएगी कर्ज

RIL-Brookfield Deal: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने सोमवार को कहा कि वह जियो (JIo) की दूरसंचार टावर एसेट्स को कनाडा की ब्रुकफील्ड (Brookfield) इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को 25,215 करोड़ रुपये में बेचेगी. RIL ने कहा कि उसकी सब्सिडियरी रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RIIHL) ने ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी और उसके साझेदारों के साथ टावर कारोबार सौदे के लिए बाध्यकारी समझौता किया है. ब्रुकफील्ड टावर कंपनी की 100 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी. इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस जियो इंफ्राटेल का कर्ज चुकाने में किया जाएगा.

कंपनी ने बयान में कहा कि RIIHL ने “ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी और उसके संस्थागत साझेदारों के साथ समझौता किया है. इसके तहत ब्रुकफील्ड, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की ओर से जारी यूनिट (शेयर) में 25,215 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.” इस सौदे के तहत, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की स्पांसर आरआईआईएचएल ब्रुकफील्ड से संबद्ध बीआईएफ-चार जारविस इंडिया और कुछ अन्य सह निवेशकों के लिए ट्रस्ट में शेयर जारी करेगी.

डील पूरी होने के बाद, ब्रुकफील्ड और उसके अन्य भागीदार ट्रस्ट के स्पांसर बन जाएंगे और उनके पास भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी में उनकी 100 फीसदी हिस्सेदारी होगी. टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के पास 1,30,000 टावर हैं. रिलायंस की अनुषंगी कंपनी इसकी को-स्पांसर होगी लेकिन उसके पास कोई हिस्सेदारी नहीं होगी. यह एक भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनी में सबसे बड़ा सिंगल विदेशी निवेश है.

ब्रुकफील्ड के निवेश और लंबी अवधि के कर्ज से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड (RJIPL) की मौजूदा वित्तीय देनदारियों को चुकाने में किया जाएगा. रिलायंस जियो इंफ्राटेल पर 12,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है.

RJIPL के पास करीब 130,000 टावरों का पोर्टफोलियो है जो रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के दूरसंचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और इसे बढ़कर 175,000 टावरों तक करने की योजना है. जियो 30 साल के समझौते के तहत इसके टावर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा किरायेदार है.

RIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा कि ब्रुकफील्ड के साथ इस लंबी अवधि और रणनीतिक साझेदारी से हम काफी रोमांचित हैं. उन्होंने कहा, “हमें उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा संपत्ति के बड़े पोर्टफोलियो को संभालने और अवसर बढ़ाने की ब्रुकफील्ड की क्षमता भरोसा है. यह सौदा दिखाता है कि ग्लोबल निवेशक भारत के डिजिटल अवसरों में निवेश करने के अवसरों की तलाश में हैं.”

