Jhunjhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर में पैसे डबल करने का दम, अभी निवेश पर मुमकिन है 126% तक रिटर्न

Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का यह स्टॉक आपको दोगुने से अधिक रिटर्न दिला सकता है.

बुल केस में जुबिलेंट इंग्रेविया का टारगेट प्राइस 1136 रुपये है जो मौजूदा भाव से करीब 155 फीसदी अधिक है. (Image- IE Archive)

Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल जुबिलेंट इंग्रेविया (Jubilant Ingrevia) आपके पैसे को दोगुने से अधिक बढ़ा सकता है. यह शेयर इस साल करीब 24 फीसदी कमजोर हुआ है लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो इसमें आपका पैसा दोगुने से भी अधिक करीब 126 फीसदी बढ़ सकता है.जुबिलेंट इंग्रेविया स्पेशियलिटी केमिकल्स, न्यूट्रीशन एंड हेल्थ सॉल्यूशंस और लाइफ साइंस केमिकल्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी है. अभी इसके शेयर बीएसई पर 446.15 रुपये के भाव पर हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसमें निवेश के लिए 1006 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है यानी कि मौजूदा भाव पर निवेश करते हैं तो इसमें आपका पैसा लगभग दोगुना हो सकता है. मार्च 2022 तिमाही के कंपनी नतीजे के मुताबिक इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की 4.7 फीसदी हिस्सेदारी है. RLLR vs MCLR: लोन लेने से पहले समझ लें दोनों का फर्क, ईएमआई बचाने में मिलेगी मदद बुल केस में 155% तक मिल सकता है रिटर्न

जुबिलेंट इंग्रेविया निवेश बढ़ा रही है और इसका स्पेशियलिटी केमिकल्स और न्यूट्रीशन बिजनेस पर अधिक फोकस है. इसके चलते इसके रेवेन्यू में तेज बढ़ोतरी का अनुमान है और शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 में 10 फीसदी और वित्त वर्ष 2023-24 में 11 फीसदी बढ़ने का अनुमान है.

वैश्विक दवा और एग्रोकेमिकल कंपनियों से इसके मजबूत कारोबारी संबंध हैं.

कमोडिटी केमिकल्स कारोबार से इसके कैश फ्लो को सपोर्ट मिलता रहेगा. Floating Rate FD: Yes Bank का खास फ्लोटिंग रेट एफडी, बढ़ती दरों के दौर में पाएं अधिक रिटर्न इन सबको देखते हुए ब्रोकरेज फर्म एडेलवेइस ने इसमें निवेश के लिए 1006 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है जो मौजूदा भाव से करीब 126 फीसदी अपसाइड है. वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल नें इसमें निवेश के लिए 890 रुपये का टारगेट सेट किया है जो मौजूदा भाव से करीब 100 फीसदी अपसाइड है. इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका पैसा दोगुना या इससे अधिक होने के आसार हैं. मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने बुल केस में इसका टारगेट प्राइस 1136 रुपये रखा है जो मौजूदा भाव से करीब 155 फीसदी अधिक है. आधे भाव पर मिल रहे हैं शेयर

पिछले साल 18 अक्टूबर 2021 को जुबिलेंट इंग्रेविया के शेयर 877.95 रुपये के 52 हफ्ते की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे. इसके बाद रूस-यूक्रेन की लड़ाई और कोरोना महामारी के चलते इसका कारोबार प्रभावित हुआ जिसका असर इसके शेयरों पर दिखा. इस साल 8 मार्च को इसके शेयर 401.35 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गए थे जो अब 446.15 रुपये के भाव पर हैं. मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मुताबिक मौजूदा भाव पर इसमें निवेश कर महज एक साल में 126 फीसदी रिटर्न हासिल किया जा सकता है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

