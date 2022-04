BIBA IPO: बीबा फैशन की आईपीओ लाने की तैयारी, सेबी के पास जमा किए पेपर्स, चेक करें इश्यू से जुड़ी डिटेल्स

BIBA IPO: एथनिक कपड़ों के मामले में जाना पहचाना नाम ब्रांड बन चुकी बीबा का आईपीओ आने वाला है.

BIBA IPO: एथनिक कपड़ों के मामले में जाना पहचाना नाम ब्रांड बन चुकी बीबा का आईपीओ आने वाला है. बीबा फैशन लिमिटेड ने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी 90 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी और करीब 2.78 लाख करोड़ शेयरों की ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बिक्री होगी. इसके लिस्टेड पिअर्स की बात करें तो टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी, ट्रेंट, गो फैशन (इंडिया), वेदांत फैशन और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल घरेलू इक्विटी मार्केट में लिस्टेड हैं. TCS: रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और मजबूत डिमांड से मार्जिन पर घटेगा दबाव, शेयर में क्या करें? Buy, Sell या Hold BIBA IPO की डिटेल्स

आईपीओ के जरिए बीबा के 90 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. सेबी के पास दाखिल मसौदे के मुताबिक कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट भी ला सकती है और अगर ऐसा होता है तो फ्रेश शेयरों की साइज कम हो सकती है.

कंपनी के मौजूदा शेयरधारक 2,72,62,040 इक्विटी शेयरों को ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेंगे. ओएफएस के तहत कंपनी के प्रमोटर मीना बिंद्रा 37,51,885 शेयर व अन्य शेयरधारक हाईडेल इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड 1,84,23,875 व फीयरिंग कैपिटल इंडिया इवॉल्विंग फंड 55,86,250 शेयरों की बिक्री करेंगे.

फेस वैल्यू- 10 रुपये प्रति शेयर

इश्यू के लिए जेएम फाइनेंशियल, एंबिट प्राइवेट, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, इक्विरस कैपिटल प्राइवेट और एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार हैं.

नए शेयरों को जारी कर जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी कर्ज को चुकता करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी.

