एयरटेल ने RCom की संपत्ति खरीद के लिए बोली वापस ली, Jio को शामिल करने के लिए अनुचित व्यवहार का हवाला

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है. कंपनी ने कर्जदाताओं की समिति के व्यवहार पर सवाल उठाया है. कंपनी ने रिलायंस जियो के आग्रह पर बोली जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने के समिति के कदम को पूरी तरह अनुचित और पक्षपात वाला करार दिया.

रिलायंस जियो का नाम लिए बिना भारती एयरटेल के निदेशक (वित्त) हरजीत कोहली ने सॉल्युशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन नानावती को लिखे पत्र में कहा है कि एयरटेल ने जब समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया तो RCom के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने खारिज कर दिया था. लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि बाद में एक कंपनी को प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बोली लगाने की समयसीमा बढ़ा दी गई.

कोहली ने कहा, ‘‘प्रस्तावित लेन-देन में जटिलताओं को देखते हुए 31 अक्टूबर 2019 की तारीख वाले पत्र के जरिए हमने समाधान योजना जमा करने की समयसीमा 11 नवंबर 2019 से बढ़ाकर एक दिसंबर 2019 करने का आग्रह किया था… लेकिन हमारे अनुरोध को सीओसी ने खारिज कर दिया.’’

भारती एयरटेल, भारती इंफ्राटेल और निजी इक्विटी कंपनी वार्दे पार्टनर्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन की संपत्तियों के लिए बोलियां जमा की थीं. वहीं रिलायंस जियो ने संपत्ति बिक्री सौदे को लेकर समयसीमा 10 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था. एयरटेल ने RCom के स्पेक्ट्रम की खरीद को लेकर बोली जमा की थी, जबकि भारती इंफ्राटेल ने मोबाइल टावर के लिए बोली लगाई थी. सीओसी ने समयसीमा 10 दिन बढ़ा दी और बोली 25 नवंबर को खोलने का फैसला किया.

कोहली ने कहा कि हमें पता चला है कि सीओसी ने बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 25 नवंबर 2019 कर दी है. यह कदम एक मात्र संभावित बोलीदाता के अनुरोध पर किया गया है. इससे हमें झटका लगा है. उन्होंने कहा कि चूंकि भारती एयरटेल के समयसीमा बढ़ाने के आग्रह को सीओसी ने खारिज कर दिया था, ऐसे में कंपनी को जल्दबाजी में बोली जमा करानी पड़ी. सीओसी का यह आचरण समानता, पारदर्शिता के खिलाफ रहा है और उसके व्यवहार को लेकर सवाल खड़ा होता है. इसलिए हम नई समय सीमा में नए सिरे से समाधान योजना जमा करने के अधिकार समेत अपने सभी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अपनी समाधान योजना को वापस ले रहे हैं.

RCom ने बकाया कर्ज लौटाने को लेकर इससे पहले रिलायंस जियो समेत विभिन्न कंपनियों को अपनी सभी संपत्ति बेचने की कोशिश की थी लेकिन सौदा परवान नहीं चढ़ सका. रिलायंस जियो ने RCom के स्पेक्ट्रम समेत सभी संपत्ति खरीदने के समझौते को रद्द कर दिया क्योंकि वह कर्ज में डूबी कंपनी के पूर्व के बकाए का बोझ नहीं उठाना चाहती थी. RCom को 2019 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 30,412 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. उसके बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने इस्तीफा दे दिया. सूत्रों के अनुसार, RCom समूह के ऊपर करीब 33,000 करोड़ रुपये का संरक्षित बकाया है, जबकि कर्जदाताओं ने अगस्त में कुल मिलाकर करीब 49,000 करोड़ रुपये का दावा किया है.

