Bharti Airtel बना सेंसेक्स का टॉप गेनर, एक्सपर्ट ने कहा- 800 रु का नया हाई बना सकता है शेयर, ये है वजह

Airtel ने नीलामी से हासिल स्पेक्ट्रम के लिए भारत सरकार को देनदारी के तहत 8815 करोड़ रुपये चुकाए हैं.

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. (reuters)

Bharti Airtel Stock Price: भारत के प्रमुख डिजिटल कम्युनिकेशंस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. आज जहां बाजार लाल निशान में दिख रहे हैं, Airtel सेंसेक्स 30 का टॉप गेनर बन गया है. शेयर में 1 फीसदी से ज्यादा तेजी है और यह 714 रुपये के भाव पर पहुंच गया. गुरूवार को यह 706 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में Airtel ने नीलामी से हासिल स्पेक्ट्रम के लिए भारत सरकार को देनदारी के तहत 8815 करोड़ रुपये चुकाए हैं. इसकी जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है. इस खबर के चलते शेयर को लेकर सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि वैसे भी शेयर में हाल ही में ब्रेकआउट आया है. अगले तिमाही तक यह 1 साल के नए हाई पर पहुंच सकता है. भारत सरकार को चुकाए 8815 करोड़ Airtel ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा है कि उसने डिपार्टमेंट आफ टेलिकॉम (भारत सरकार) को 8815 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है. यह पेमेंट 2015 में नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम देनदारी के संबंध में है. प्रीपेमेंट वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 में ड्यू इंस्टालमेंट के लिए है. पिछले 4 महीनों में, Airtel ने अपनी डिफर्ड स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज के तहत 24,334 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. SBI: ये PSU बैंक स्टॉक दे सकता है 40% रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस ने लगाया दांव, क्या करेंगे आप? Airtel ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इन देनदारियों पर 10 फीसदी की ब्याज दर थी और उनका भुगतान कर दिया गया है. कंपनी ने कहा कि बिजनेस, इक्विटी इनकम और समान अवधि के लोअर कास्ट डेट के जरिए मजबूत फ्री कैश जेनरेट होने के चलते यह भुगतान किया गया है. कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के जरिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज पर लगातार फोकस कर रही है. शेयर बना सकता है रिकॉर्ड हाई IIFL के VP-रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि Airtel लगातार अपना स्पेक्ट्रम का बकाया चुका रही है. कंपनी समय से अपना पेमेंट कर रही है. कंपनी का बिजनेस भी मजबूत बना हुआ है और कैया के मामले में स्थिति बेहतर हो रही है. ऐसे में कंपनी का बिजनेस आउटलुक भी लगातार मजबूत हो रहा है. जहां तक शेयर की बात है, इस साल यह फ्लैट रहा है. लेकिन इस हु्ते शेयर में 700 रुपये के लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला है. चार्ट पर शेयर मजबूत दिख रहा है और यह अगले कुछ दिनों में 745 रुपये से 750 रुपये का भाव दिखा सकता है. वहीं 750 रुपये का लेवल ब्रेक होने के बाद यह अगली तिमाही तक 800 रुपये के भाव पर जा सकता है जो इसके लिए नया रिकॉर्ड हाई होगा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.