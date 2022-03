Bharti Airtel के शेयर में 28% रिटर्न पाने का मौका, इन 2 ब्रोकरेज हाउस ने दी Buy रेटिंग, चेक करें टारगेट

कंपनी का फोकस मार्केट शेयर बढ़ाने के साथ ही टैरिफ हाइक के जरिए ARPU बढ़ाने पर है. ब्रोकरेज हाउस भी Bharti Airtel के शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं

टेलिकॉम दिग्गज भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. (reuters)

Bharti Airtel Stock Price: टेलिकॉम दिग्गज भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. कंपनी का शेयर करीब 1.5 फीसदी मजबूत होकर 720 रुपये के भाव पर पहुंच गया. जबकि शुक्रवार को यह 709 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी ने बीते हफ्ते जानकारी दी थी कि वह इंडस टावर्स में 4.7 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. फिलहाल कंपनी का फोकस मार्केट शेयर बढ़ाने के साथ ही टैरिफ हाइक के जरिए ARPU बढ़ाने पर है. ब्रोकरेज हाउस भी Bharti Airtel के शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में करंट प्राइस से 28 फीसदी रिटर्न की उम्मीद जताई है. ARPU बढ़ाने पर कंपनी का फोकस ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Airtel के शेयर में 860 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 709 रुपये के लिहाज से इसमें 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि Airtel मैनेजमेंट का फोकस हाई ARPU पर है. कंपनी CY22 के अंत तक एक और टैरिफ बढ़ोतरी कर सकती है. वहीं अगले कुछ साल में टैरिफ में यह बढ़ोतरी जारी रह सकती है. इससे कंपनी के आय में इजाफा होगा. टैरिफ बढ़ने से कंपनी के इंडिया ARPU को बूस्ट मिलेगा. वहीं इंडिया EBITDA में भी प्री-हाइक लेवल से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. आगे VIL से भी कंपनी को कुछ मार्केट शेयर हासिल हो सकता है. कंपनी का फोकस 5G पर है. इन सबसे कंपनी की बैलेंसशीट में सुधार की उम्मीद है. कंपनी आगे कैपेक्स भी कर सकती है. शेयर की हो सकती है रीरेटिंग ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Airtel के शेयर में 910 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 709 रुपये के लिहाज से इसमें 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि FY22-24E तक टैरिफ हाइक के चलते कंपनी का ARPU 15 फीसदी बढ़ सगकता है. वहीं कंपनी का मार्केट शेयर आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कमाई बढ़ेगी. कंपनी का कसटमर बेस मजबूत है. नॉन मोबेलिटी बिजनेस में ग्रोथ के मौके हैं. ARPU बढ़ने से कंपनी के ROCE/FC में सुधार होगा, जिससे शेयर की रीरेटिंग भी संभव है. कंपनी कम कर रही है देनदारी पिछले हफ्ते Airtel ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी थी कि उसने डिपार्टमेंट आफ टेलिकॉम (भारत सरकार) को 8815 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है. यह पेमेंट 2015 में नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम देनदारी के संबंध में है. प्रीपेमेंट वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2028 में ड्यू इंस्टालमेंट के लिए है. पिछले 4 महीनों में, Airtel ने अपनी डिफर्ड स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज के तहत 24,334 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. Airtel ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इन देनदारियों पर 10 फीसदी की ब्याज दर थी और उनका भुगतान कर दिया गया है. कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के जरिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज पर लगातार फोकस कर रही है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

