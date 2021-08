Bharti Airtel बना सेंसेक्स का टॉप गेनर,मुनाफावसूली कर लें या बनें रहें- जानिए क्या है नामी ब्रोकरेज फर्मों की राय

भारती एयरटेल के शेयरों में गुरुवार (5th August 2021) को जबरदस्त बढ़त दिखी. कंपनी के शेयर 6.9 फीसदी बढ़ कर 614 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए. यह शेयर शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स का टॉप गेनर्स बन गया था. भारती एयरटेल का शेयर इस साल अब तक 16.8 फीसदी बढ़ चुका है. इस शेयर ने NSE के निफ्टी-50 बेंचमार्क से भी ज्यादा बढ़त हासिल की है.

दो दिन पहले घोषित नतीजों के मुताबिक एयरटेल ने पहली तिमाही में 284 करोड़ रुपये का रिकार्ड मुनाफा कमाया था. पिछले साल पहली तिमाही में इसे घाटा हुआ था. एयरटेल का रेवेन्यू भी इस दौरान 15.3 फीसदी बढ़ कर 26,854 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

पहली तिमाही के दौरान भारती एयरटेल का ARPU ( प्रति यूजर कमाई)रिलायंस जियो से अच्छा रहा है. जून तिमाही में जियो का ARPU 138 रुपये रहा जबकि भारती एयरटेल का ARPU 146 रुपये है. कई ब्रोकरेज फर्म अलग-अलग टारगेट प्राइस के साथ इसे ‘ BUY’ की रेटिंग दी है.

CLSA ने कहा है कि भारती एयरटेल प्री-पेड डेटा प्लान की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है. उसने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में टैरिफ में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. भारत में कंपनी के 57 फीसदी मोबाइल सब्सक्राइवर तक 4जी की पहुंच, ARPU में इजाफा और अफ्रीकी मार्केट में ग्रोथ की वजह से वित्त वर्ष 2022-23 में कंसोलिडेटेड EBITDA में 17 फीसदी की CAGR हासिल हो सकता है.

Motilal Oswal ने कहा है कि भारती एयरटेल भारत में नेटवर्क निवेश में कंपनी का कैपेक्स काफी ज्यादा है. हाल में खरीदे गए स्पेक्ट्रम का जो बकाया था उसे भी कंपनी ने अदा किया है. पिछली चार तिमाहियों के दौरान कंपनी ने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया है. इसकी बढ़ती कमाई पर इसका असर साफ दिख रहा है. मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 720 रुपये रखा है. हालांकि इस टारगेट प्राइस में टैरिफ में बढ़ोतरी और मार्केट हिस्सेदारी में बढ़त का पहलू शामिल नहीं है.

ICICI Direct के मुताबिक भारती एयरटेल के मजबूत मार्जिन और 4जी नेटवर्क में बढ़ोतरी इसका सबसे सकारात्मक पहलू है. कंपनी का अफ्रीका में नॉन वायरलेस बिजनेस मोमेंटम भी काफी अच्छा है. आईसीआईसीआई डायरेक्ट को भी टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद दिख रही है. आईसीआईसीआई ने कंपनी के शेयरों के लिए टारगेट प्राइस 720 रुपये रखा है. पहले कंपनी ने इसका टारगेट प्राइस 690 रुपये रखा था.

(Article: kshitij Bhargava)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

